Новости Атака беспилотников на Харьковщину
Враг ночью атаковал Чугуев: ударил в неработающее предприятие

Враг атаковал Чугуев беспилотниками

В ночь на 22 августа российские захватчики атаковали Чугуевскую громаду беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила городской голова Чугуева Галина Минаева.

"На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздавались в Чугуевской громаде на Харьковщине: враг атакует ударными БпЛА

Автор: 

беспилотник (4124) обстрел (29119) Харьковская область (1480) Чугуевский район (202) Чугуев (22)
