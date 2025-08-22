Враг ночью атаковал Чугуев: ударил в неработающее предприятие
В ночь на 22 августа российские захватчики атаковали Чугуевскую громаду беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила городской голова Чугуева Галина Минаева.
"На этот раз мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
