Ворог вночі вдарив по Чугуєву: поцілив у непрацююче підприємство

Ворог атакував Чугуїв безпілотниками

У ніч проти 22 серпня російські загарбники атакували Чугуївську громаду безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила",  - йдеться в повідомленні.

