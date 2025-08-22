Ворог вночі вдарив по Чугуєву: поцілив у непрацююче підприємство
У ніч проти 22 серпня російські загарбники атакували Чугуївську громаду безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.
"Цього разу мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль