Глава МИД Канады Ананд и Рубио обсудили войну в Украине

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд провела встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили, в частности, войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, информирует Цензор.НЕТ.

21 августа Ананд посетила Вашингтон.

Рубио и глава МИД Канады обсудили двусторонние отношения между странами, а также дальнейшее сотрудничество по общим приоритетам в таких сферах: продолжающаяся война России против Украины, возможности укрепления безопасности в Арктике после встречи Ананд с представителями "Северной пятерки".

"Они также обсудили гуманитарную ситуацию в Секторе Газа, в частности насущную потребность в беспрепятственном поступлении гуманитарной помощи, складировании оружия ХАМАСом и возвращении заложников", - говорится в сообщении.

Ананд пригласила Рубио на встречу министров иностранных дел G7, которая состоится этой осенью в Онтарио.

