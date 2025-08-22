УКР
Глава МЗС Канади Ананд та Рубіо обговорили війну в Україні

Рубіо та Ананд зустрілися Говорили про Україну

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд провела зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили, зокрема, війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС країни, інформує Цензор.НЕТ.

21 серпня Ананд відвідала Вашингтон.

Рубіо та глава МЗС Канади обговорили двосторонні відносини між країнами, а також подальшу співпрацю щодо спільних пріоритетів у таких сферах: триваюча війна Росії проти України, можливості зміцнення безпеки в Арктиці після зустрічі Ананди з представниками "Північної п’ятірки".

"Вони також обговорили гуманітарну ситуацію в Газі, зокрема нагальну потребу в безперешкодному надходженні гуманітарної допомоги, складенні зброї ХАМАСом та поверненні заручників", - йдеться в повідомленні.

 Ананд запросила Рубіо на зустріч міністрів закордонних справ G7, яка відбудеться цієї осені в Онтаріо.

Канада (2250) США (24108) Ананд Аніта (31) Рубіо Марко (279)
