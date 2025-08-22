РУС
Новости Реформа Офиса Президента
3 738

Ермак предложил Зеленскому реформировать ОП: Существенное количество должностей дадут военным

Андрей Ермак предложил президенту Зеленскому реформировать Офис Президента.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения.

Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - отметил он.

В качестве примера Ермак привел своего заместителя Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

Ермак предлагает реформировать ОП Дать больше должностей военным

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал инициативу реформировать ОП.

"Рубрика "каких реформ вам не хватает?")))) Предлагаю выбирать главу ОП на прозрачном конкурсе с подавляющим голосом международных экспертов, а ответственного за правоохранительный блок от ОПа общественным советом добропорядочности)))) Без преувеличения будет одна из самых действенных реформ за последние 6 лет)

P.S. Правда есть риск, что СБУ письма пришлет на всех кандидатов, кроме одного )))", - отметил он.

Читайте: Мы предлагали включить чиновников ОП и ГБР в подследственность НАБУ и САП, но комитет ВР этого не учел, - Клименко

Автор: 

Ермак Андрей (1302) Офис Президента (1820) Железняк Ярослав (461)
Топ комментарии
+25
22.08.2025 10:57 Ответить
+23
Чудово - єрмака в окоп, разом з братом.
22.08.2025 10:52 Ответить
+17
заслуженим барбершопним хероям рестораностудійних фронтів??ті ще равлики на заробітках
22.08.2025 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово - єрмака в окоп, разом з братом.
22.08.2025 10:52 Ответить
Фантазуєтє?
22.08.2025 10:59 Ответить
Так, поки на це ще не накладають штраф якоюсь черговою постановою кабміндічєй...
22.08.2025 12:25 Ответить
Який окоп? Просто ОПу перейменують в *** (Хунта Єрмака)!
22.08.2025 11:26 Ответить
Та ні, тут окоп до Єрмака тягнуть
22.08.2025 12:21 Ответить
заслуженим барбершопним хероям рестораностудійних фронтів??ті ще равлики на заробітках
22.08.2025 10:54 Ответить
Татарову убд видадуть-і всьо
22.08.2025 10:56 Ответить
воно в нього ще з славних часів чеченської різні
22.08.2025 11:06 Ответить
Так він давно вже убд (від слова ублюдок)!
22.08.2025 11:18 Ответить
Реформування ОП-це дєрьмак і татаров на нарах. Мінімум.
22.08.2025 10:57 Ответить
Це не меформа - це ширма. За військовослужбовцями, як за ширмою будуть ховатися ті ж, спаскуджені проказою корупції зелені рила "5-6 (не) ефективниє менеджерів" з 95-го кварталу. Але тут ще один сигнал - виьори. Таким прости Господи "реформуванням" хочуть купити голоси військових, думаючи, що то амеби без пам'яті, принципів і здорового глузду.
22.08.2025 11:45 Ответить
22.08.2025 10:57 Ответить
А за ними летить зЄ з дєрьмаком і їх славою
22.08.2025 11:14 Ответить
Завгосп - ларьочние пригодував певну кількисть військових?
22.08.2025 10:58 Ответить
Наяву неприкритий підкуп військових. Шобло Бєні Бородатого хоче підстрахуватися на рахунок військового перевороту, тінь якого давно маячить в Україні.
22.08.2025 11:16 Ответить
военный переворот был возможен когда Залужного убирали, думаешь его просто так убрали? Было предложение от бидона убрать зелю и его шобло бездарное. А если тогда не убрали то сейчас как говорится і поготів
22.08.2025 11:44 Ответить
Угу, а ще військовослужбовців можна призначати хірургами.
22.08.2025 10:58 Ответить
Кожна кухарка може бути хірургом.Всі ми президенти.(с)
22.08.2025 11:53 Ответить
Я думаю справжня реформа буде тільки тоді коли цей льолик і болик підуть.
22.08.2025 10:58 Ответить
...винесуть, так буде правильніше
22.08.2025 12:53 Ответить
люсю аристовіч повернуть, з 34-го виходу за ЛБЗ???
22.08.2025 10:59 Ответить
Вирішили підкупити військових оптом!
22.08.2025 11:00 Ответить
Вирішили поставити військову хунту і очолити її. Це 100%.
22.08.2025 11:02 Ответить
Я це й мав на увазі
22.08.2025 11:03 Ответить
95 квартал вже намалював героїчні біографії!
22.08.2025 11:03 Ответить
Вирішили створити батальйон «Квартал 95»
22.08.2025 11:06 Ответить
Голубці так бояться військових, що вирішили оточити себе піарними барбешопними або лояльними військовими, щоб прикриватися ними від суспільства.
показать весь комментарий
Все з прицілом на близьке майбутнє: щоби не вийшли на протести під оп після перемиря-миру,типу,там військові,з бойовим досвідом,як можна?
Та,чи знайдуться такі,з бойовим досвідом і затьмарені зепропагандою,захищати зермака,позаду якого стільки сумнівних діянь і по відношенню до самих військових?
22.08.2025 11:01 Ответить
Так, знайдуться.
22.08.2025 11:32 Ответить
Може бути,тим більше,там вже є один.
Та потенційні кандидати(вони не зе давали клятву,а народу) мали би розуміти,що це ганьба і знати,що їх зермак все одно зробить після того,як стануть непотрібними,або щось публічно скажуть не то-ще не таких робили: Разумков,Богдан,ін.,згідно партійного лозунгу,який висів на численних бігбордах по країні перед виборами: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
22.08.2025 11:59 Ответить
єрмак же був на позиціях. 100% має убд.
обісралися зелені падли. обісралися з головою. готуються до майдану. прикриваються "ветеранами".
хто, зі справжніх притомних українців піде плазувати перед зеленими гнидами?
виключно продажна штабна тилова істота, вся в медалях та красивих фотках у напрасованому пікселі з натівською зброєю.
95 квартал вже намалював героїчні біографії!
22.08.2025 11:02 Ответить
Бояться ветеранських рухів й ініціатив й,на випередження ,намагаються "очолити" й взяти під контроль загодя "вмазавши" ветеранів у лайно !
22.08.2025 11:02 Ответить
99%
22.08.2025 11:15 Ответить
Оце сама потужна реформа! Готують тепленькі місця для Сирського та свіжеспечених генералів, яких за останній час наплодилося як блох на кудлатій собаці. Зробити з них УБД надзвичайно легко, як колись тисячі липових ліквідаторів на ЧАЕС, які і нас переживуть.
22.08.2025 11:02 Ответить
О! Знову перестановка диванів!
22.08.2025 11:02 Ответить
Ідея то хороша, хоча і плагіат з рф. Але, реалізація, буде як все в "зе-манді" - через одне місце...
22.08.2025 11:03 Ответить
Ну тоді 5-6 дефективних менеджерів(по факту ,трутнів там на багато більше) на чолі мусьє ДЄрмака на фронт ,а на їх місце людей.які пройшли горнило війни .
22.08.2025 11:04 Ответить
58
22.08.2025 11:23 Ответить
Цікаво, а в леща є УБД?
22.08.2025 11:06 Ответить
Ну і питання у Вас. Звісно ж є!
22.08.2025 11:10 Ответить
Сєрлєщ відпрацьовує не тільки зарплату в Укрзалізниці, а ще бонуси з ОПи
22.08.2025 11:18 Ответить
Може краще разформувати...
22.08.2025 11:07 Ответить
У вас забагато помилок у слові "розстріляти".
22.08.2025 11:19 Ответить
Напевно відчув, що тепер йому та Зе, потрібні будуть охоронці, а не менеджери.)
22.08.2025 11:07 Ответить
Оооооо, ПВК під назвою "ОПа" намалювалася.
22.08.2025 11:09 Ответить
Воно безмозгле ,тупе теля .Воно, дебіль не, пропонує українському Президенту для здійснення свої конституційних повноважень надати військових,як такий режим називається ?І цей дегенерат керує всім в державі і на міжнародній арені, сливе дуже хитрим,далекосяжним політиком і виглядає розумом команди особливо на фоні конченого наркомана з випаленими мізками зеленського. Ви уявляєте в якій ми зараз дупі?
22.08.2025 11:09 Ответить
Та ви шо! Оце так ви розплющили нам тут очі! Яка несподіванка!
Доброго ранку! Пан Ігор прокинувся!
22.08.2025 11:13 Ответить
ОПА, щось намічається?
22.08.2025 11:12 Ответить
Як тут вже написав пан Toyvo Sivergs #552969 -- "перестановка диванів"
22.08.2025 11:14 Ответить
ніт, думаю готують собі власні війська, для захисту від незручних питань...
22.08.2025 11:17 Ответить
ага, накерували, а теперь ищут пути реабилитации, стрелочников хотят назначить
22.08.2025 11:12 Ответить
Реформа від дєрьмака Слухай сюда меня ушамі поц ,поміняй пару секретуток в рот незламних,а мене тіпа остав поняв !?І да відосика запіляй ,тіпа про реформу в жопі резидента.Давай іспалняй ,шо стаіш,що павтаріть ,не липай баньками,пішов,жду званка.
22.08.2025 11:13 Ответить
Підтягують війскових до себе, для придушення можливих протестів проти фальсифікації виборів у майбутньому. Так буває, того хто каже "я за крісло не триматимусь" потім дуже важко позбутися....
22.08.2025 11:13 Ответить
+100500.
22.08.2025 11:15 Ответить
Я так розумію єрмак буде підтягувати на різні посади "перевірених, своїх" військових, для захисту своєї і преЗедентської дупи, бо гряде час коли військові почнуть повертатись додому і задавати незручні питання.
Фактично єрмак створює свою тітушню...
22.08.2025 11:15 Ответить
Який поважаючий себе військовий піде під командування пройдисвіта-ларьочника?!
22.08.2025 11:15 Ответить
Зеленський і його антимайданна команда вирішили готуватися до виборів і не тільки своїv одягом в стилі мілітарі прирівняти себе до найкращої частини суспільства - військових, але хочуть прикрити свою злочинну ОПу реальними військовими. Як завжди намагаються олбдурити мудрій нарід 73%. Але на цей раз їм це зробити вже не вийде.
22.08.2025 11:17 Ответить
какой вы наивный 73%никуда не делись у нас
22.08.2025 11:27 Ответить
Так там половина ОП чеченів вбивали. Думаю їм всім видадуть УБД і будуть вони військовими в ОП)))
22.08.2025 11:18 Ответить
Реформуйтесь, негідники, бо профукаємо Україну. Державі для ведення війни потрібен уряд народної довіри, наведення справедливісті в судах, мобілізації та надсурові покарання за розкрадання, корупцію в військовий час. Реформа номер один - звільнення з посад та розслідування діяльності Єрмака, Татарова, Арахамії і ще 7-8 менеджерів по розкраданню України. Без цього все марне...
22.08.2025 11:19 Ответить
А посади обіймуть воїни накшталт Євгена Дикого (це з когорти добровольців/мобілізованих), а з кадрових - накшталт Борисов/Бурляя. Взагалі кожен має займатися своєю справою. Бо деякі військові починають зловживати повагою суспільсва до тих, хто захищав/захищає країну і творити дивні речі, які іноді межують з порушенням Закону. Обирати треба фахівців, а військовий людина чи ні - то вже десята справа. Просто не хочу нікого образити, але більшість кадрових військових мають авторитарний стиль керування та відносин з іншими людьми. На війні в деяких випадках це виправдовується, але не в цивільному житті. Ну і щоб країна поступово не перетворилася на "велику казарму", бо вже хочуть у в'язницю саджати за порушення правил перетину кордону, а можемо дійти і до розстрілів за порушення комендантської години. М-да, не всі розуміють, в якій ми дупі, окрім того, що ще й русня пре
22.08.2025 11:20 Ответить
В першу чергу Єрмака на вихід.Другим номером -Татаров.Погоду в країні вони творять.
22.08.2025 11:20 Ответить
Коли Паліса командував бригадою з нього була користь, а зараз...
22.08.2025 11:21 Ответить
6 років нічого, а зараз щось запахло смаженим. Треба щось вигадувати. ільки нічого кращеідей позиченних з мордору Дєрмак нічого не вигадав
«Единая Россия» выдвинет в Госдуму больше 100 ветеранов спецоперации
22.08.2025 11:23 Ответить
так у них там в рашке детишки сво получают кучу плюх типа для поступления, в садиках итд. Путька готовит следующее поколение рабов
22.08.2025 11:26 Ответить
Єрмак теж піде нах?
22.08.2025 11:23 Ответить
верховный ********** собирается пройти армию когда-нибудь? а то там 4 повестки все еще пылятся. А по факту ермачек пытается вокруг себя сколотить кулак поддержки лояльный? сразу начали не со школ итд, где должны быть как в рашке(все самое "лучшее" же оттуда у нас берут) пільгі военным а сразу с (ж)опы, самого дорогого дермаку
22.08.2025 11:24 Ответить
Divide et impera. Вони зовсім не такі дурні, як комусь здається)
22.08.2025 11:25 Ответить
А саме оте з більшовитською фамілією желєзняк, ВОНО БУЛО В ЗСУ ЧИ В НАЦГВАРДІЇ ???
В ЯКИХ БРИГАДАХ ЗА МАЙЖЕ 12 РОКІВ ВОНО ЗАХИЩАЛО УКРАЇНУ ???
(2014-2015рік - радник з питань правітєльства...)
22.08.2025 11:27 Ответить
Зельоні потужно готуються до виборів. Створюють видимість, що військові, та ветерани з ними.
22.08.2025 11:31 Ответить
Серед військових, які воюють, теж знайдуться пристосуванці. Шапітолій вже готується прикриватися ними в разі шухеру.
22.08.2025 11:46 Ответить
Реформа оп. Всіх що є зараз нах.й.
22.08.2025 11:34 Ответить
Надіюся що військові у нас притомні та на плюють на пропозицію внутрішніх зрадників. І не дай БОЖЕ піти військовим піти під їх чи його керівництво.
22.08.2025 11:39 Ответить
Якщо щось виглядає як гівно, смердить як гівно..., то нащо його посипати цукром???
22.08.2025 11:42 Ответить
Нагадайте хтось Козирю Борисовичу, що в Україні за Конституцією немає ОФІСУ президента, а є Адміністрація Президента.
22.08.2025 11:44 Ответить
кручу-верчу намахать хачу. Короткий переказ діяльності ОП
22.08.2025 11:47 Ответить
Основна маса дописувачів мелють дурниці! Все набагато серйозніше... ОПУ відчуває, для себе, ЖОПУ"... І починає "підстраховуваться" ... Вони цим хочуть "купить" частину наших військових, щоб зробить їх "вірнопідданими "престолу"... Бо, рано чи пізно, а "Хлопці з фронту" прийдуть на Банкову... І тоді саме цих "вірнопідданих" пошлють "залагоджувать ситуацію"... Тобто, проти автоматів ЗСУ, виставлять "представників ЗСУ"!!!
Такі випадки - не рідкість... Найбільш нам відомий - виступ "декабристів" на Сенатській площі... Тоді цар послав "залагоджувать ситуацію" кількох героїв Вітчизняної війни. Один з них, генерал Милорадович, був убитий там, Кюхєльбеккером...
Те саме планують і у нас...
22.08.2025 11:59 Ответить
На фото, те гівно ще б ноги на стіл закинуло якби я погано неставився до зелі. Передним зезедент сидить а воно розсілося. Фотожабери, домалюйте йому келих пива, органічно буде.
22.08.2025 12:08 Ответить
Что может быть лучше для выборов, чем военные в команде?
22.08.2025 12:18 Ответить
Кабмін уже завгоспа реформував стюардесу свою пристроїв ,шмигаль с чебуреком кабінетами помінялися,
22.08.2025 12:20 Ответить
Какая поза! Уважуха державным пацыкам
22.08.2025 12:42 Ответить
Идиеты. Они вас там просто перестреляют.
22.08.2025 12:43 Ответить
Дерьмака повісять першим.
22.08.2025 12:43 Ответить
Резюме - " Вова нада шото делать! А то скоро нас начнут бить! Возможно нАгами!"
22.08.2025 12:52 Ответить
Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України. Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцемhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1]
22.08.2025 13:02 Ответить
Цеж не просто так замутили це діло,все зважено до міліграма,всі зайдуть свої,а потім скажуть,а шо ми цеж вояки винуваті.
22.08.2025 13:05 Ответить
Хотят подмять под себя вонных,суки,мрази.
22.08.2025 13:08 Ответить
 
 