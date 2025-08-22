Ермак предложил Зеленскому реформировать ОП: Существенное количество должностей дадут военным

Андрей Ермак предложил президенту Зеленскому реформировать Офис Президента.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения.

Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - отметил он.

В качестве примера Ермак привел своего заместителя Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал инициативу реформировать ОП.

"Рубрика "каких реформ вам не хватает?")))) Предлагаю выбирать главу ОП на прозрачном конкурсе с подавляющим голосом международных экспертов, а ответственного за правоохранительный блок от ОПа общественным советом добропорядочности)))) Без преувеличения будет одна из самых действенных реформ за последние 6 лет)

P.S. Правда есть риск, что СБУ письма пришлет на всех кандидатов, кроме одного )))", - отметил он.

