Ермак предложил Зеленскому реформировать ОП: Существенное количество должностей дадут военным
Андрей Ермак предложил президенту Зеленскому реформировать Офис Президента.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения.
Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - отметил он.
В качестве примера Ермак привел своего заместителя Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".
Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал инициативу реформировать ОП.
"Рубрика "каких реформ вам не хватает?")))) Предлагаю выбирать главу ОП на прозрачном конкурсе с подавляющим голосом международных экспертов, а ответственного за правоохранительный блок от ОПа общественным советом добропорядочности)))) Без преувеличения будет одна из самых действенных реформ за последние 6 лет)
P.S. Правда есть риск, что СБУ письма пришлет на всех кандидатов, кроме одного )))", - отметил он.
Та,чи знайдуться такі,з бойовим досвідом і затьмарені зепропагандою,захищати зермака,позаду якого стільки сумнівних діянь і по відношенню до самих військових?
Та потенційні кандидати(вони не зе давали клятву,а народу) мали би розуміти,що це ганьба і знати,що їх зермак все одно зробить після того,як стануть непотрібними,або щось публічно скажуть не то-ще не таких робили: Разумков,Богдан,ін.,згідно партійного лозунгу,який висів на численних бігбордах по країні перед виборами: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
обісралися зелені падли. обісралися з головою. готуються до майдану. прикриваються "ветеранами".
хто, зі справжніх притомних українців піде плазувати перед зеленими гнидами?
виключно продажна штабна тилова істота, вся в медалях та красивих фотках у напрасованому пікселі з натівською зброєю.
95 квартал вже намалював героїчні біографії!
Доброго ранку! Пан Ігор прокинувся!
Фактично єрмак створює свою тітушню...
«Единая Россия» выдвинет в Госдуму больше 100 ветеранов спецоперации
дермаку
В ЯКИХ БРИГАДАХ ЗА МАЙЖЕ 12 РОКІВ ВОНО ЗАХИЩАЛО УКРАЇНУ ???
(2014-2015рік - радник з питань правітєльства...)
Такі випадки - не рідкість... Найбільш нам відомий - виступ "декабристів" на Сенатській площі... Тоді цар послав "залагоджувать ситуацію" кількох героїв Вітчизняної війни. Один з них, генерал Милорадович, був убитий там, Кюхєльбеккером...
Те саме планують і у нас...