Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4 151 90

Єрмак запропонував Зеленському реформувати ОП: Суттєву кількість посад дадуть військовим

Андрій Єрмак запропонував президенту Зеленському реформувати Офіс Президента.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку.

Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні", - зазначив він.

Як приклад Єрмак навів свого заступника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

Нардеп Ярослав Железняк прокоментував ініціативу реформувати ОП.

"Рубрика "яких реформ вам не вистачає?"))) Пропоную обирати голову ОП на прозорому конкурсі з переважним голосом міжнародних експертів, а відповідального за правоохоронний блок від ОПи громадською радою доброчесності))) Без перебільшення буде одна з найдієвіших реформ за останні 6 років)

P.S. Правда є ризик, що СБУ листи надішле на всіх кандидатів, окрім одного )))", - зазначив він.

Читайте: Ми пропонували включити чиновників ОП та ДБР у підслідність НАБУ і САП, але комітет ВР цього не врахував, - Клименко

Автор: 

Єрмак Андрій (1415) Офіс Президента (2052) Железняк Ярослав (595)
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
22.08.2025 10:57 Відповісти
+29
Чудово - єрмака в окоп, разом з братом.
показати весь коментар
22.08.2025 10:52 Відповісти
+22
заслуженим барбершопним хероям рестораностудійних фронтів??ті ще равлики на заробітках
показати весь коментар
22.08.2025 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово - єрмака в окоп, разом з братом.
показати весь коментар
22.08.2025 10:52 Відповісти
Фантазуєтє?
показати весь коментар
22.08.2025 10:59 Відповісти
Так, поки на це ще не накладають штраф якоюсь черговою постановою кабміндічєй...
показати весь коментар
22.08.2025 12:25 Відповісти
Який окоп? Просто ОПу перейменують в *** (Хунта Єрмака)!
показати весь коментар
22.08.2025 11:26 Відповісти
Та ні, тут окоп до Єрмака тягнуть
показати весь коментар
22.08.2025 12:21 Відповісти
заслуженим барбершопним хероям рестораностудійних фронтів??ті ще равлики на заробітках
показати весь коментар
22.08.2025 10:54 Відповісти
Татарову убд видадуть-і всьо
показати весь коментар
22.08.2025 10:56 Відповісти
воно в нього ще з славних часів чеченської різні
показати весь коментар
22.08.2025 11:06 Відповісти
Так він давно вже убд (від слова ублюдок)!
показати весь коментар
22.08.2025 11:18 Відповісти
Реформування ОП-це дєрьмак і татаров на нарах. Мінімум.
показати весь коментар
22.08.2025 10:57 Відповісти
Це не меформа - це ширма. За військовослужбовцями, як за ширмою будуть ховатися ті ж, спаскуджені проказою корупції зелені рила "5-6 (не) ефективниє менеджерів" з 95-го кварталу. Але тут ще один сигнал - виьори. Таким прости Господи "реформуванням" хочуть купити голоси військових, думаючи, що то амеби без пам'яті, принципів і здорового глузду.
показати весь коментар
22.08.2025 11:45 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 10:57 Відповісти
А за ними летить зЄ з дєрьмаком і їх славою
показати весь коментар
22.08.2025 11:14 Відповісти
Завгосп - ларьочние пригодував певну кількисть військових?
показати весь коментар
22.08.2025 10:58 Відповісти
Наяву неприкритий підкуп військових. Шобло Бєні Бородатого хоче підстрахуватися на рахунок військового перевороту, тінь якого давно маячить в Україні.
показати весь коментар
22.08.2025 11:16 Відповісти
военный переворот был возможен когда Залужного убирали, думаешь его просто так убрали? Было предложение от бидона убрать зелю и его шобло бездарное. А если тогда не убрали то сейчас как говорится і поготів
показати весь коментар
22.08.2025 11:44 Відповісти
Угу, а ще військовослужбовців можна призначати хірургами.
показати весь коментар
22.08.2025 10:58 Відповісти
Кожна кухарка може бути хірургом.Всі ми президенти.(с)
показати весь коментар
22.08.2025 11:53 Відповісти
Я думаю справжня реформа буде тільки тоді коли цей льолик і болик підуть.
показати весь коментар
22.08.2025 10:58 Відповісти
...винесуть, так буде правильніше
показати весь коментар
22.08.2025 12:53 Відповісти
люсю аристовіч повернуть, з 34-го виходу за ЛБЗ???
показати весь коментар
22.08.2025 10:59 Відповісти
Вирішили підкупити військових оптом!
показати весь коментар
22.08.2025 11:00 Відповісти
Вирішили поставити військову хунту і очолити її. Це 100%.
показати весь коментар
22.08.2025 11:02 Відповісти
Я це й мав на увазі
показати весь коментар
22.08.2025 11:03 Відповісти
95 квартал вже намалював героїчні біографії!
показати весь коментар
22.08.2025 11:03 Відповісти
Вирішили створити батальйон «Квартал 95»
показати весь коментар
22.08.2025 11:06 Відповісти
Голубці так бояться військових, що вирішили оточити себе піарними барбешопними або лояльними військовими, щоб прикриватися ними від суспільства.
показати весь коментар
22.08.2025 11:01 Відповісти
Все з прицілом на близьке майбутнє: щоби не вийшли на протести під оп після перемиря-миру,типу,там військові,з бойовим досвідом,як можна?
Та,чи знайдуться такі,з бойовим досвідом і затьмарені зепропагандою,захищати зермака,позаду якого стільки сумнівних діянь і по відношенню до самих військових?
показати весь коментар
22.08.2025 11:01 Відповісти
Так, знайдуться.
показати весь коментар
22.08.2025 11:32 Відповісти
Може бути,тим більше,там вже є один.
Та потенційні кандидати(вони не зе давали клятву,а народу) мали би розуміти,що це ганьба і знати,що їх зермак все одно зробить після того,як стануть непотрібними,або щось публічно скажуть не то-ще не таких робили: Разумков,Богдан,ін.,згідно партійного лозунгу,який висів на численних бігбордах по країні перед виборами: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
показати весь коментар
22.08.2025 11:59 Відповісти
єрмак же був на позиціях. 100% має убд.
обісралися зелені падли. обісралися з головою. готуються до майдану. прикриваються "ветеранами".
хто, зі справжніх притомних українців піде плазувати перед зеленими гнидами?
виключно продажна штабна тилова істота, вся в медалях та красивих фотках у напрасованому пікселі з натівською зброєю.
95 квартал вже намалював героїчні біографії!
показати весь коментар
22.08.2025 11:02 Відповісти
Бояться ветеранських рухів й ініціатив й,на випередження ,намагаються "очолити" й взяти під контроль загодя "вмазавши" ветеранів у лайно !
показати весь коментар
22.08.2025 11:02 Відповісти
99%
показати весь коментар
22.08.2025 11:15 Відповісти
Возглавить, чтобы обезглавить.
показати весь коментар
22.08.2025 13:13 Відповісти
Оце сама потужна реформа! Готують тепленькі місця для Сирського та свіжеспечених генералів, яких за останній час наплодилося як блох на кудлатій собаці. Зробити з них УБД надзвичайно легко, як колись тисячі липових ліквідаторів на ЧАЕС, які і нас переживуть.
показати весь коментар
22.08.2025 11:02 Відповісти
О! Знову перестановка диванів!
показати весь коментар
22.08.2025 11:02 Відповісти
Ідея то хороша, хоча і плагіат з рф. Але, реалізація, буде як все в "зе-манді" - через одне місце...
показати весь коментар
22.08.2025 11:03 Відповісти
Ну тоді 5-6 дефективних менеджерів(по факту ,трутнів там на багато більше) на чолі мусьє ДЄрмака на фронт ,а на їх місце людей.які пройшли горнило війни .
показати весь коментар
22.08.2025 11:04 Відповісти
58
показати весь коментар
22.08.2025 11:23 Відповісти
Цікаво, а в леща є УБД?
показати весь коментар
22.08.2025 11:06 Відповісти
Ну і питання у Вас. Звісно ж є!
показати весь коментар
22.08.2025 11:10 Відповісти
Сєрлєщ відпрацьовує не тільки зарплату в Укрзалізниці, а ще бонуси з ОПи
показати весь коментар
22.08.2025 11:18 Відповісти
Може краще разформувати...
показати весь коментар
22.08.2025 11:07 Відповісти
У вас забагато помилок у слові "розстріляти".
показати весь коментар
22.08.2025 11:19 Відповісти
Напевно відчув, що тепер йому та Зе, потрібні будуть охоронці, а не менеджери.)
показати весь коментар
22.08.2025 11:07 Відповісти
Оооооо, ПВК під назвою "ОПа" намалювалася.
показати весь коментар
22.08.2025 11:09 Відповісти
Воно безмозгле ,тупе теля .Воно, дебіль не, пропонує українському Президенту для здійснення свої конституційних повноважень надати військових,як такий режим називається ?І цей дегенерат керує всім в державі і на міжнародній арені, сливе дуже хитрим,далекосяжним політиком і виглядає розумом команди особливо на фоні конченого наркомана з випаленими мізками зеленського. Ви уявляєте в якій ми зараз дупі?
показати весь коментар
22.08.2025 11:09 Відповісти
Та ви шо! Оце так ви розплющили нам тут очі! Яка несподіванка!
Доброго ранку! Пан Ігор прокинувся!
показати весь коментар
22.08.2025 11:13 Відповісти
ОПА, щось намічається?
показати весь коментар
22.08.2025 11:12 Відповісти
Як тут вже написав пан Toyvo Sivergs #552969 -- "перестановка диванів"
показати весь коментар
22.08.2025 11:14 Відповісти
ніт, думаю готують собі власні війська, для захисту від незручних питань...
показати весь коментар
22.08.2025 11:17 Відповісти
ага, накерували, а теперь ищут пути реабилитации, стрелочников хотят назначить
показати весь коментар
22.08.2025 11:12 Відповісти
Реформа від дєрьмака Слухай сюда меня ушамі поц ,поміняй пару секретуток в рот незламних,а мене тіпа остав поняв !?І да відосика запіляй ,тіпа про реформу в жопі резидента.Давай іспалняй ,шо стаіш,що павтаріть ,не липай баньками,пішов,жду званка.
показати весь коментар
22.08.2025 11:13 Відповісти
Підтягують війскових до себе, для придушення можливих протестів проти фальсифікації виборів у майбутньому. Так буває, того хто каже "я за крісло не триматимусь" потім дуже важко позбутися....
показати весь коментар
22.08.2025 11:13 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
22.08.2025 11:15 Відповісти
Я так розумію єрмак буде підтягувати на різні посади "перевірених, своїх" військових, для захисту своєї і преЗедентської дупи, бо гряде час коли військові почнуть повертатись додому і задавати незручні питання.
Фактично єрмак створює свою тітушню...
показати весь коментар
22.08.2025 11:15 Відповісти
Який поважаючий себе військовий піде під командування пройдисвіта-ларьочника?!
показати весь коментар
22.08.2025 11:15 Відповісти
За гроші- підуть. А за великі гроші- побіжать.
показати весь коментар
22.08.2025 13:18 Відповісти
Зеленський і його антимайданна команда вирішили готуватися до виборів і не тільки своїv одягом в стилі мілітарі прирівняти себе до найкращої частини суспільства - військових, але хочуть прикрити свою злочинну ОПу реальними військовими. Як завжди намагаються олбдурити мудрій нарід 73%. Але на цей раз їм це зробити вже не вийде.
показати весь коментар
22.08.2025 11:17 Відповісти
какой вы наивный 73%никуда не делись у нас
показати весь коментар
22.08.2025 11:27 Відповісти
Так там половина ОП чеченів вбивали. Думаю їм всім видадуть УБД і будуть вони військовими в ОП)))
показати весь коментар
22.08.2025 11:18 Відповісти
Реформуйтесь, негідники, бо профукаємо Україну. Державі для ведення війни потрібен уряд народної довіри, наведення справедливісті в судах, мобілізації та надсурові покарання за розкрадання, корупцію в військовий час. Реформа номер один - звільнення з посад та розслідування діяльності Єрмака, Татарова, Арахамії і ще 7-8 менеджерів по розкраданню України. Без цього все марне...
показати весь коментар
22.08.2025 11:19 Відповісти
А посади обіймуть воїни накшталт Євгена Дикого (це з когорти добровольців/мобілізованих), а з кадрових - накшталт Борисов/Бурляя. Взагалі кожен має займатися своєю справою. Бо деякі військові починають зловживати повагою суспільсва до тих, хто захищав/захищає країну і творити дивні речі, які іноді межують з порушенням Закону. Обирати треба фахівців, а військовий людина чи ні - то вже десята справа. Просто не хочу нікого образити, але більшість кадрових військових мають авторитарний стиль керування та відносин з іншими людьми. На війні в деяких випадках це виправдовується, але не в цивільному житті. Ну і щоб країна поступово не перетворилася на "велику казарму", бо вже хочуть у в'язницю саджати за порушення правил перетину кордону, а можемо дійти і до розстрілів за порушення комендантської години. М-да, не всі розуміють, в якій ми дупі, окрім того, що ще й русня пре
показати весь коментар
22.08.2025 11:20 Відповісти
В першу чергу Єрмака на вихід.Другим номером -Татаров.Погоду в країні вони творять.
показати весь коментар
22.08.2025 11:20 Відповісти
Коли Паліса командував бригадою з нього була користь, а зараз...
показати весь коментар
22.08.2025 11:21 Відповісти
6 років нічого, а зараз щось запахло смаженим. Треба щось вигадувати. ільки нічого кращеідей позиченних з мордору Дєрмак нічого не вигадав
«Единая Россия» выдвинет в Госдуму больше 100 ветеранов спецоперации
показати весь коментар
22.08.2025 11:23 Відповісти
так у них там в рашке детишки сво получают кучу плюх типа для поступления, в садиках итд. Путька готовит следующее поколение рабов
показати весь коментар
22.08.2025 11:26 Відповісти
Єрмак теж піде нах?
показати весь коментар
22.08.2025 11:23 Відповісти
верховный ********** собирается пройти армию когда-нибудь? а то там 4 повестки все еще пылятся. А по факту ермачек пытается вокруг себя сколотить кулак поддержки лояльный? сразу начали не со школ итд, где должны быть как в рашке(все самое "лучшее" же оттуда у нас берут) пільгі военным а сразу с (ж)опы, самого дорогого дермаку
показати весь коментар
22.08.2025 11:24 Відповісти
Divide et impera. Вони зовсім не такі дурні, як комусь здається)
показати весь коментар
22.08.2025 11:25 Відповісти
А саме оте з більшовитською фамілією желєзняк, ВОНО БУЛО В ЗСУ ЧИ В НАЦГВАРДІЇ ???
В ЯКИХ БРИГАДАХ ЗА МАЙЖЕ 12 РОКІВ ВОНО ЗАХИЩАЛО УКРАЇНУ ???
(2014-2015рік - радник з питань правітєльства...)
показати весь коментар
22.08.2025 11:27 Відповісти
Зельоні потужно готуються до виборів. Створюють видимість, що військові, та ветерани з ними.
показати весь коментар
22.08.2025 11:31 Відповісти
Серед військових, які воюють, теж знайдуться пристосуванці. Шапітолій вже готується прикриватися ними в разі шухеру.
показати весь коментар
22.08.2025 11:46 Відповісти
Реформа оп. Всіх що є зараз нах.й.
показати весь коментар
22.08.2025 11:34 Відповісти
Надіюся що військові у нас притомні та на плюють на пропозицію внутрішніх зрадників. І не дай БОЖЕ піти військовим піти під їх чи його керівництво.
показати весь коментар
22.08.2025 11:39 Відповісти
Якщо щось виглядає як гівно, смердить як гівно..., то нащо його посипати цукром???
показати весь коментар
22.08.2025 11:42 Відповісти
Нагадайте хтось Козирю Борисовичу, що в Україні за Конституцією немає ОФІСУ президента, а є Адміністрація Президента.
показати весь коментар
22.08.2025 11:44 Відповісти
кручу-верчу намахать хачу. Короткий переказ діяльності ОП
показати весь коментар
22.08.2025 11:47 Відповісти
Основна маса дописувачів мелють дурниці! Все набагато серйозніше... ОПУ відчуває, для себе, ЖОПУ"... І починає "підстраховуваться" ... Вони цим хочуть "купить" частину наших військових, щоб зробить їх "вірнопідданими "престолу"... Бо, рано чи пізно, а "Хлопці з фронту" прийдуть на Банкову... І тоді саме цих "вірнопідданих" пошлють "залагоджувать ситуацію"... Тобто, проти автоматів ЗСУ, виставлять "представників ЗСУ"!!!
Такі випадки - не рідкість... Найбільш нам відомий - виступ "декабристів" на Сенатській площі... Тоді цар послав "залагоджувать ситуацію" кількох героїв Вітчизняної війни. Один з них, генерал Милорадович, був убитий там, Кюхєльбеккером...
Те саме планують і у нас...
показати весь коментар
22.08.2025 11:59 Відповісти
На фото, те гівно ще б ноги на стіл закинуло якби я погано неставився до зелі. Передним зезедент сидить а воно розсілося. Фотожабери, домалюйте йому келих пива, органічно буде.
показати весь коментар
22.08.2025 12:08 Відповісти
Что может быть лучше для выборов, чем военные в команде?
показати весь коментар
22.08.2025 12:18 Відповісти
Кабмін уже завгоспа реформував стюардесу свою пристроїв ,шмигаль с чебуреком кабінетами помінялися,
показати весь коментар
22.08.2025 12:20 Відповісти
Какая поза! Уважуха державным пацыкам
показати весь коментар
22.08.2025 12:42 Відповісти
Идиеты. Они вас там просто перестреляют.
показати весь коментар
22.08.2025 12:43 Відповісти
Дерьмака повісять першим.
показати весь коментар
22.08.2025 12:43 Відповісти
Резюме - " Вова нада шото делать! А то скоро нас начнут бить! Возможно нАгами!"
показати весь коментар
22.08.2025 12:52 Відповісти
Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України. Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцемhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1]
показати весь коментар
22.08.2025 13:02 Відповісти
Цеж не просто так замутили це діло,все зважено до міліграма,всі зайдуть свої,а потім скажуть,а шо ми цеж вояки винуваті.
показати весь коментар
22.08.2025 13:05 Відповісти
Хотят подмять под себя вонных,суки,мрази.
показати весь коментар
22.08.2025 13:08 Відповісти
Навіть не сумніваюся, що найдуться "ручні" хенерали і майори, які будуть готові за гроші на все. Нажаль, ні війна, ні революції - ніщо не змогло очистити владу і країну. Чесні залишаться в окопах.
показати весь коментар
22.08.2025 13:43 Відповісти
 
 