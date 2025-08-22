Єрмак запропонував Зеленському реформувати ОП: Суттєву кількість посад дадуть військовим
Андрій Єрмак запропонував президенту Зеленському реформувати Офіс Президента.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку.
Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні", - зазначив він.
Як приклад Єрмак навів свого заступника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".
Нардеп Ярослав Железняк прокоментував ініціативу реформувати ОП.
"Рубрика "яких реформ вам не вистачає?"))) Пропоную обирати голову ОП на прозорому конкурсі з переважним голосом міжнародних експертів, а відповідального за правоохоронний блок від ОПи громадською радою доброчесності))) Без перебільшення буде одна з найдієвіших реформ за останні 6 років)
P.S. Правда є ризик, що СБУ листи надішле на всіх кандидатів, окрім одного )))", - зазначив він.
Та,чи знайдуться такі,з бойовим досвідом і затьмарені зепропагандою,захищати зермака,позаду якого стільки сумнівних діянь і по відношенню до самих військових?
Та потенційні кандидати(вони не зе давали клятву,а народу) мали би розуміти,що це ганьба і знати,що їх зермак все одно зробить після того,як стануть непотрібними,або щось публічно скажуть не то-ще не таких робили: Разумков,Богдан,ін.,згідно партійного лозунгу,який висів на численних бігбордах по країні перед виборами: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
обісралися зелені падли. обісралися з головою. готуються до майдану. прикриваються "ветеранами".
хто, зі справжніх притомних українців піде плазувати перед зеленими гнидами?
виключно продажна штабна тилова істота, вся в медалях та красивих фотках у напрасованому пікселі з натівською зброєю.
95 квартал вже намалював героїчні біографії!
Доброго ранку! Пан Ігор прокинувся!
Фактично єрмак створює свою тітушню...
«Единая Россия» выдвинет в Госдуму больше 100 ветеранов спецоперации
дермаку
В ЯКИХ БРИГАДАХ ЗА МАЙЖЕ 12 РОКІВ ВОНО ЗАХИЩАЛО УКРАЇНУ ???
(2014-2015рік - радник з питань правітєльства...)
Такі випадки - не рідкість... Найбільш нам відомий - виступ "декабристів" на Сенатській площі... Тоді цар послав "залагоджувать ситуацію" кількох героїв Вітчизняної війни. Один з них, генерал Милорадович, був убитий там, Кюхєльбеккером...
Те саме планують і у нас...