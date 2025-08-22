Єрмак запропонував Зеленському реформувати ОП: Суттєву кількість посад дадуть військовим

Андрій Єрмак запропонував президенту Зеленському реформувати Офіс Президента.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку.

Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні", - зазначив він.

Як приклад Єрмак навів свого заступника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

Нардеп Ярослав Железняк прокоментував ініціативу реформувати ОП.

"Рубрика "яких реформ вам не вистачає?"))) Пропоную обирати голову ОП на прозорому конкурсі з переважним голосом міжнародних експертів, а відповідального за правоохоронний блок від ОПи громадською радою доброчесності))) Без перебільшення буде одна з найдієвіших реформ за останні 6 років)

P.S. Правда є ризик, що СБУ листи надішле на всіх кандидатів, окрім одного )))", - зазначив він.

