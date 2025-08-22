Забрав 8 млрд у Киева, ВР забрала эти деньги у военных, - заместитель командира полка беспилотных систем "Ахіллес"
Решение об изъятии 8 млрд грн у Киева бьет не только по киевлянам, но и по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются к киевской власти за помощью и гарантированно ее получают. Поскольку столица с первых дней войны оказывает мощную поддержку ВСУ и сегодня помогает армии больше, чем все областные центры вместе взятые.
Об этом написал у себя в фейсбук Олесь Маляревич, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес", информирует Цензор.НЕТ.
"Столица с первых дней войны оказывала мощную поддержку нам на передовой, взяв за правило - максимум денег на ВСУ. И Киев сегодня помогает армии больше, чем все остальные областные центры вместе взятые. Помощь от киевлян всегда ощутима. Но ее обрезали, приняв в Верховной Раде закон 13439-3. Забрали 8 миллиардов из бюджета столицы. Это решение бьет не только по Киеву и возможностям города финансировать потребности киевлян. Оно бьет по нашей обороне, оно бьет по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются в столицу за помощью и гарантированно ее получают", - написал Маляревич.
Он отметил, что благодаря тому, что Киев постоянно находит средства, военные быстро получают дополнительные дроны, машины и другие средства для борьбы.
"Это происходит прямым перечислением средств непосредственно военным частям. То есть уже сами военные решают, что купить, в каком количестве и без потери драгоценного времени. 8 миллиардов для кого-то могут показаться абстрактной цифрой, но если измерить в дронах, то это около 500 тысяч FPV! Это спасенные жизни тысяч украинских солдат и смерть для сотен тысяч врагов. Это сотни новых грузовиков и пикапов, которые обеспечат надежную военную логистику", - отметил заместитель командира полка беспилотных систем "Ахіллес".
Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, только за прошлый год из бюджета столицы выделено более 10 миллиардов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. В 2025-м планировалось направить военным не меньшую сумму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/marybezuhla/status/1958142202162602153
Замітьте як штампують різні законопроекти, вже у громад вигрібли усе, та підконтроль узяли, що тепер вони не самостійні, та лояльні, просити повинні.Кончена влада, узурпаторів...всрата.
Хтось чув на що потратили ? І я ніт. Значить вкрали. Бо ж кожне зелене чмо мусить вкрасти
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:
- Это национализированное имущество.
- Национализированное?
- Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью!
ЦІ КОШТИ ЗАБРАНІ З БУДІВНИЦТВА В КИЇВІ МЕТРО НА ВИНОГРАДАР ПІД ЧАС ВІЙНИ, А ТАКОЖ З ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА КИЇВСЬКИХ ДОРІГ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ЗАРАЗ БУДУЄТЬСЯ(ремонтуєтся) ЧЕРГОВА ДІЛЯНКА НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКА, КОТРА РЕМОНТУ НЕПОТРЕБУВАЛА, ТА ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА БУДІВНИЦТВО(ремонт) ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ, ДЕ ДОРОГА ТАКОЖ В ЧУДОВОМУ СТАНІ.
І ДЕ ТУТ ДРОНИ ЧИ КИЇВСЬКЕ ТРО ???
В КИЇВСЬКОМУ МЕТРО ???
ЧИ В КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ТА МОСТАХ ???
То есть если к примеру - Я УКРАЛ, ТО ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ СМЕЛО КРАСТЬ ССЫЛАЯСЬ НА МЕНЯ ???
А ЕСЛИ, К ПРИМЕРУ, Я УБИЛ, ТО ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ СМЕЛО УБИВАТЬ ССЫЛАЯСЬ НА МЕНЯ ??????
Тогда у меня для тебя плохая новость - Я В ЗСУ С ФЕВРАЛЯ 2022 НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ(тогда было 56), НЕСМОТРЯ НА ПЕНСИЮ С 2009, НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ ЗДОРОВЬЯ И КУЧУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЯЧЕК.
ТАК ШО И ТЫ ССЫЛАЯСЬ НА МЕНЯ ИДИ К НАМ, И БЕЗ ОТГОВОРОК.
БУДЕМ ВМЕСТЕ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ.
А типу в держбюджеті ці кошти підуть на оборону? Київ хоч забезпечує в повному обсязі всі в/ч,а тепер не буде.
Тепер вже військовим ті гроші не підуть!
Починаючи з закриття фінансування армії з 2019 - у тому числі розробок ракет, "надо просто перестать стрелять", з розмінування шляхів агресору та асфальтуванням їх (велике крадівництво), відвід військ з шляху агресора (Гостомель…), перешкоджань Петру Порошенку постачати в армію необхідну допомогу.
Тепер - перешкоджання Києву постачати допомогу армії.
А загарбані гроші Києва - на мільйонні зарплати керівництву Укрзалізниці, на "марафет"…
бидлюки"рядові роботяги" соляру тоннами з тепловоза а директори тирили міл'ярдами
Кагал 95 і його верховний міндіч танцюють на могилах з прапорами ..
Тільки у нас рекорд - вся верховна влада 6 років це 5 колона.
Московітохазари з мокселя захопили владу за допомогою тупих жадібних хазаро-хохлів "какая разніца, віру-мову на хліб не на_мажешь "..