Забрав 8 млрд у Киева, ВР забрала эти деньги у военных, - заместитель командира полка беспилотных систем "Ахіллес"

Решение об изъятии 8 млрд грн у Киева бьет не только по киевлянам, но и по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются к киевской власти за помощью и гарантированно ее получают. Поскольку столица с первых дней войны оказывает мощную поддержку ВСУ и сегодня помогает армии больше, чем все областные центры вместе взятые.

Об этом написал у себя в фейсбук Олесь Маляревич, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес", информирует Цензор.НЕТ.

"Столица с первых дней войны оказывала мощную поддержку нам на передовой, взяв за правило - максимум денег на ВСУ. И Киев сегодня помогает армии больше, чем все остальные областные центры вместе взятые. Помощь от киевлян всегда ощутима. Но ее обрезали, приняв в Верховной Раде закон 13439-3. Забрали 8 миллиардов из бюджета столицы. Это решение бьет не только по Киеву и возможностям города финансировать потребности киевлян. Оно бьет по нашей обороне, оно бьет по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются в столицу за помощью и гарантированно ее получают", - написал Маляревич.

Он отметил, что благодаря тому, что Киев постоянно находит средства, военные быстро получают дополнительные дроны, машины и другие средства для борьбы.

"Это происходит прямым перечислением средств непосредственно военным частям. То есть уже сами военные решают, что купить, в каком количестве и без потери драгоценного времени. 8 миллиардов для кого-то могут показаться абстрактной цифрой, но если измерить в дронах, то это около 500 тысяч FPV! Это спасенные жизни тысяч украинских солдат и смерть для сотен тысяч врагов. Это сотни новых грузовиков и пикапов, которые обеспечат надежную военную логистику", - отметил заместитель командира полка беспилотных систем "Ахіллес".

Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, только за прошлый год из бюджета столицы выделено более 10 миллиардов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. В 2025-м планировалось направить военным не меньшую сумму.