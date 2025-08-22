РУС
Забрав 8 млрд у Киева, ВР забрала эти деньги у военных, - заместитель командира полка беспилотных систем "Ахіллес"

Маляревич Олесь

Решение об изъятии 8 млрд грн у Киева бьет не только по киевлянам, но и по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются к киевской власти за помощью и гарантированно ее получают. Поскольку столица с первых дней войны оказывает мощную поддержку ВСУ и сегодня помогает армии больше, чем все областные центры вместе взятые.

Об этом написал у себя в фейсбук Олесь Маляревич, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахіллес", информирует Цензор.НЕТ.

"Столица с первых дней войны оказывала мощную поддержку нам на передовой, взяв за правило - максимум денег на ВСУ. И Киев сегодня помогает армии больше, чем все остальные областные центры вместе взятые. Помощь от киевлян всегда ощутима. Но ее обрезали, приняв в Верховной Раде закон 13439-3. Забрали 8 миллиардов из бюджета столицы. Это решение бьет не только по Киеву и возможностям города финансировать потребности киевлян. Оно бьет по нашей обороне, оно бьет по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются в столицу за помощью и гарантированно ее получают", - написал Маляревич.

Он отметил, что благодаря тому, что Киев постоянно находит средства, военные быстро получают дополнительные дроны, машины и другие средства для борьбы.

"Это происходит прямым перечислением средств непосредственно военным частям. То есть уже сами военные решают, что купить, в каком количестве и без потери драгоценного времени. 8 миллиардов для кого-то могут показаться абстрактной цифрой, но если измерить в дронах, то это около 500 тысяч FPV! Это спасенные жизни тысяч украинских солдат и смерть для сотен тысяч врагов. Это сотни новых грузовиков и пикапов, которые обеспечат надежную военную логистику", - отметил заместитель командира полка беспилотных систем "Ахіллес".

Читайте также: Власть забрала 8 млрд у Киева не на оборону, а на поддержку Укрзалізныці

Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, только за прошлый год из бюджета столицы выделено более 10 миллиардов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. В 2025-м планировалось направить военным не меньшую сумму.

Топ комментарии
+13
Через пів року "де гроші" Кличко?
Замітьте як штампують різні законопроекти, вже у громад вигрібли усе, та підконтроль узяли, що тепер вони не самостійні, та лояльні, просити повинні.Кончена влада, узурпаторів...всрата.
22.08.2025 18:33 Ответить
+12
Дак а на чому влада буде піаритись ? То Київ дає дрони,то Порошенко клятий це не діло.ЗЄрмакам вже красти буде нічого.
22.08.2025 18:38 Ответить
+9
8 млрд піде на золотий унітаз члену наглядової ради УЗ сєрлєщу
22.08.2025 18:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
піаніста на гиляку !
22.08.2025 18:32 Ответить
22.08.2025 18:33 Ответить
8 млрд піде на золотий унітаз члену наглядової ради УЗ сєрлєщу
22.08.2025 18:37 Ответить
а безуглій на що піде? на прокладки?
22.08.2025 18:38 Ответить
Tampax
22.08.2025 18:46 Ответить
22.08.2025 18:47 Ответить
Відповідь у коментарях!
https://x.com/marybezuhla/status/1958142202162602153
22.08.2025 18:48 Ответить
гріх сміятись над убогой
22.08.2025 18:51 Ответить
Видалити?
22.08.2025 18:55 Ответить
Через пів року "де гроші" Кличко?
Замітьте як штампують різні законопроекти, вже у громад вигрібли усе, та підконтроль узяли, що тепер вони не самостійні, та лояльні, просити повинні.Кончена влада, узурпаторів...всрата.
22.08.2025 18:33 Ответить
Ворог вдається до різних методів завдання шкоди Україні і її Збройним Силам!
22.08.2025 19:22 Ответить
Дак а на чому влада буде піаритись ? То Київ дає дрони,то Порошенко клятий це не діло.ЗЄрмакам вже красти буде нічого.
22.08.2025 18:38 Ответить
так влада не на дрони а на укрзалізницю
22.08.2025 18:43 Ответить
Нехай випише піздюлин своєму командиру, комполку Федоренку, депутату Київради від слуг уродів.
22.08.2025 18:50 Ответить
Вони вже забрали 200 млрд коштів з областей.
Хтось чув на що потратили ? І я ніт. Значить вкрали. Бо ж кожне зелене чмо мусить вкрасти
22.08.2025 18:50 Ответить
Агов, ********, а ви шо думаєтє з цього приводу?
22.08.2025 18:52 Ответить
- Это не ваше имущество.

- А чье же?

- Не ваше.

- А чье же?

- Не ваше, не ваше.

- А чье же, чье?

- Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

- А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:

- Это национализированное имущество.

- Национализированное?

- Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.

- Кем национализировано?

- Советской властью! Советской властью!
22.08.2025 18:52 Ответить
Вилучівши 8 мільярдів гривень з бюджету Київа Верховна рада забрала ці кошти не у військових...
ЦІ КОШТИ ЗАБРАНІ З БУДІВНИЦТВА В КИЇВІ МЕТРО НА ВИНОГРАДАР ПІД ЧАС ВІЙНИ, А ТАКОЖ З ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА КИЇВСЬКИХ ДОРІГ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ЗАРАЗ БУДУЄТЬСЯ(ремонтуєтся) ЧЕРГОВА ДІЛЯНКА НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКА, КОТРА РЕМОНТУ НЕПОТРЕБУВАЛА, ТА ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА БУДІВНИЦТВО(ремонт) ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ, ДЕ ДОРОГА ТАКОЖ В ЧУДОВОМУ СТАНІ.

І ДЕ ТУТ ДРОНИ ЧИ КИЇВСЬКЕ ТРО ???
В КИЇВСЬКОМУ МЕТРО ???
ЧИ В КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ТА МОСТАХ ???
22.08.2025 18:53 Ответить
лёнечка, а сколько власть выделила денег на строительство дорог из бюджета? оказалось мало!? и самое главное, что если в скором времени встанет какой не то старый мост, ты же первый рот раззявишь, что Кличко не смотрим за инфраструктурой города! твой уровень развития марафон, а интеллект на уровне квартала!
22.08.2025 19:06 Ответить
цей ленечка - бот подляківський під прикриттям військового
22.08.2025 19:11 Ответить
Игорь Фазлиахметов к чему твой коментарий ???
То есть если к примеру - Я УКРАЛ, ТО ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ СМЕЛО КРАСТЬ ССЫЛАЯСЬ НА МЕНЯ ???
А ЕСЛИ, К ПРИМЕРУ, Я УБИЛ, ТО ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ СМЕЛО УБИВАТЬ ССЫЛАЯСЬ НА МЕНЯ ??????

Тогда у меня для тебя плохая новость - Я В ЗСУ С ФЕВРАЛЯ 2022 НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ(тогда было 56), НЕСМОТРЯ НА ПЕНСИЮ С 2009, НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ ЗДОРОВЬЯ И КУЧУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЯЧЕК.
ТАК ШО И ТЫ ССЫЛАЯСЬ НА МЕНЯ ИДИ К НАМ, И БЕЗ ОТГОВОРОК.
БУДЕМ ВМЕСТЕ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ.
22.08.2025 19:17 Ответить
LeOnid Tkachenko **** тебе КАПСЛОКОМ трясе шо ти лох.
А типу в держбюджеті ці кошти підуть на оборону? Київ хоч забезпечує в повному обсязі всі в/ч,а тепер не буде.
Тепер вже військовим ті гроші не підуть!
22.08.2025 19:13 Ответить
Нет, метро на виноградар під час війни ВАЖЛИВІШЕ.
22.08.2025 19:18 Ответить
Зарядженого дрона в подарунок ВР від полку (під час чергового засідання !!!)
22.08.2025 18:55 Ответить
Напрошується один висновок з дій "царя" - бо Україна вже є монархією, де "парламент" став "цирком Карабаса Барабаса": "цар" працює на капітуляцію України моськовії.
Починаючи з закриття фінансування армії з 2019 - у тому числі розробок ракет, "надо просто перестать стрелять", з розмінування шляхів агресору та асфальтуванням їх (велике крадівництво), відвід військ з шляху агресора (Гостомель…), перешкоджань Петру Порошенку постачати в армію необхідну допомогу.
Тепер - перешкоджання Києву постачати допомогу армії.
А загарбані гроші Києва - на мільйонні зарплати керівництву Укрзалізниці, на "марафет"…
22.08.2025 19:05 Ответить
хто тут ще пам'ятає як при українському Президентові поливали брудом того поляка, що розгрібав стайні кучмізму в УЗ. А саме він розкопав як тирили навіть бидлюки "рядові роботяги" соляру тоннами з тепловоза а директори тирили міл'ярдами
22.08.2025 19:15 Ответить
бенкет під час чуми.
Кагал 95 і його верховний міндіч танцюють на могилах з прапорами ..
22.08.2025 19:11 Ответить
Ви думаєте що вилучення придумав Стефанчук.Помиляєтесь.Він без ЗЕбіла та дЄрмака ніхто і звуть його ніяк.Теж саме про Корнієнка,Свіріденко і Агрохімію.
22.08.2025 19:14 Ответить
5та колона це називається.
Тільки у нас рекорд - вся верховна влада 6 років це 5 колона.
Московітохазари з мокселя захопили владу за допомогою тупих жадібних хазаро-хохлів "какая разніца, віру-мову на хліб не на_мажешь "..
22.08.2025 19:19 Ответить
 
 