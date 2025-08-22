Вилучивши 8 млрд у Києва, ВР забрала ці гроші у військових, - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"
Рішення про вилучення 8 млрд грн у Києва б’є не тільки по киянам, а й по підрозділам сил оборони, які щодня звертаються до київської влади за допомогою та гарантовано її отримують. Адже столиця з перших днів війни надає потужну підтримку ЗСУ, і сьогодні допомагає армії більше, ніж усі обласні центри разом.
Про це написав у себе в фейсбук Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", інформує Цензор.НЕТ.
"Столиця з перших днів війни надавала потужну підтримку нам на передовій, взявши за правило – максимум грошей на ЗСУ. І Київ сьогодні допомагає армії більше, ніж усі інші обласні центри разом узяті. Допомога від киян завжди відчутна. Але її обрізали, ухваливши в Верховній Раді закон 13439-3. Забрали 8 мільярдів з бюджету столиці. Це рішення бʼє не лише по Києву і можливостям міста фінансувати потреби киян. Воно бʼє по нашій обороні, воно бʼє по підрозділам сил оборони, які щодня звертаються до столиці за допомогою і гарантовано її отримують", - написав Маляревич.
Він зазначив, що завдяки тому, що Київ постійно знаходить кошти, військові швидко отримують додаткові дрони, автівки та інші засоби для боротьби.
"Це відбувається прямим перерахуванням коштів безпосередньо військовим частинам. Тобто вже самі військові вирішують, що купити, в який кількості і без втрати дорогоцінного часу. 8 мільярдів для когось можуть здатися абстрактною цифрою, але якщо виміряти у дронах, то це близько 500 тисяч FPV! Це врятовані життя тисяч українських солдатів і смерть для сотень тисяч ворогів. Це сотні нових вантажівок та пікапів які забезпечать надійну військову логістику", - наголосив заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес".
Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, тільки за минулий рік з бюджету столиці виділено понад 10 мільярдів гривень на потреби Збройних Сил України. У 2025-му планувалося направити військовим не меншу суму.
Замітьте як штампують різні законопроекти, вже у громад вигрібли усе, та підконтроль узяли, що тепер вони не самостійні, та лояльні, просити повинні.Кончена влада, узурпаторів...всрата.
Хтось чув на що потратили ? І я ніт. Значить вкрали. Бо ж кожне зелене чмо мусить вкрасти
ЦІ КОШТИ ЗАБРАНІ З БУДІВНИЦТВА В КИЇВІ МЕТРО НА ВИНОГРАДАР ПІД ЧАС ВІЙНИ, А ТАКОЖ З ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА КИЇВСЬКИХ ДОРІГ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ЗАРАЗ БУДУЄТЬСЯ(ремонтуєтся) ЧЕРГОВА ДІЛЯНКА НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКА, КОТРА РЕМОНТУ НЕПОТРЕБУВАЛА, ТА ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА БУДІВНИЦТВО(ремонт) ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ, ДЕ ДОРОГА ТАКОЖ В ЧУДОВОМУ СТАНІ.
І ДЕ ТУТ ДРОНИ ЧИ КИЇВСЬКЕ ТРО ???
В КИЇВСЬКОМУ МЕТРО ???
ЧИ В КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ТА МОСТАХ ???
А типу в держбюджеті ці кошти підуть на оборону? Київ хоч забезпечує в повному обсязі всі в/ч,а тепер не буде.
Тепер вже військовим ті гроші не підуть!
Починаючи з закриття фінансування армії з 2019 - у тому числі розробок ракет, "надо просто перестать стрелять", з розмінування шляхів агресору та асфальтуванням їх (велике крадівництво), відвід військ з шляху агресора (Гостомель…), перешкоджань Петру Порошенку постачати в армію необхідну допомогу.
Тепер - перешкоджання Києву постачати допомогу армії.
А загарбані гроші Києва - на мільйонні зарплати керівництву Укрзалізниці, на "марафет"…
