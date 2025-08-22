УКР
Вилучивши 8 млрд у Києва, ВР забрала ці гроші у військових, - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

Маляревич Олесь

Рішення про вилучення 8 млрд грн у Києва б’є не тільки по киянам, а й по підрозділам сил оборони, які щодня звертаються до київської влади за допомогою та гарантовано її отримують. Адже столиця з перших днів війни надає потужну підтримку ЗСУ, і сьогодні допомагає армії більше, ніж усі обласні центри разом.

Про це написав у себе в фейсбук Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес"

"Столиця з перших днів війни надавала потужну підтримку нам на передовій, взявши за правило – максимум грошей на ЗСУ. І Київ сьогодні допомагає армії більше, ніж усі інші обласні центри разом узяті. Допомога від киян завжди відчутна. Але її обрізали, ухваливши в Верховній Раді закон 13439-3. Забрали 8 мільярдів з бюджету столиці. Це рішення бʼє не лише по Києву і можливостям міста фінансувати потреби киян. Воно бʼє по нашій обороні, воно бʼє по підрозділам сил оборони, які щодня звертаються до столиці за допомогою і гарантовано її отримують", - написав Маляревич.

Він зазначив, що завдяки тому, що Київ постійно знаходить кошти, військові швидко отримують додаткові дрони, автівки та інші засоби для боротьби.

"Це відбувається прямим перерахуванням коштів безпосередньо військовим частинам. Тобто вже самі військові вирішують, що купити, в який кількості і без втрати дорогоцінного часу. 8 мільярдів для когось можуть здатися абстрактною цифрою, але якщо виміряти у дронах, то це близько 500 тисяч FPV! Це врятовані життя тисяч українських солдатів і смерть для сотень тисяч ворогів. Це сотні нових вантажівок та пікапів які забезпечать надійну військову логістику", - наголосив заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес".

Влада забрала 8 млрд у Києва не на оборону, а на підтримку Укрзалізниці

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, тільки за минулий рік з бюджету столиці виділено понад 10 мільярдів гривень на потреби Збройних Сил України. У 2025-му планувалося направити військовим не меншу суму.

Автор: 

бюджет (3080) Київ (20043) 429-ї окремий полк безпілотних систем (2)
Топ коментарі
+7
Через пів року "де гроші" Кличко?
Замітьте як штампують різні законопроекти, вже у громад вигрібли усе, та підконтроль узяли, що тепер вони не самостійні, та лояльні, просити повинні.Кончена влада, узурпаторів...всрата.
показати весь коментар
22.08.2025 18:33 Відповісти
+7
8 млрд піде на золотий унітаз члену наглядової ради УЗ сєрлєщу
показати весь коментар
22.08.2025 18:37 Відповісти
+4
Дак а на чому влада буде піаритись ? То Київ дає дрони,то Порошенко клятий це не діло.ЗЄрмакам вже красти буде нічого.
показати весь коментар
22.08.2025 18:38 Відповісти
піаніста на гиляку !
показати весь коментар
22.08.2025 18:32 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 18:33 Відповісти
а безуглій на що піде? на прокладки?
показати весь коментар
22.08.2025 18:38 Відповісти
Tampax
показати весь коментар
22.08.2025 18:46 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 18:47 Відповісти
Відповідь у коментарях!
https://x.com/marybezuhla/status/1958142202162602153
показати весь коментар
22.08.2025 18:48 Відповісти
гріх сміятись над убогой
показати весь коментар
22.08.2025 18:51 Відповісти
Видалити?
показати весь коментар
22.08.2025 18:55 Відповісти
так влада не на дрони а на укрзалізницю
показати весь коментар
22.08.2025 18:43 Відповісти
Нехай випише піздюлин своєму командиру, комполку Федоренку, депутату Київради від слуг уродів.
показати весь коментар
22.08.2025 18:50 Відповісти
Вони вже забрали 200 млрд коштів з областей.
Хтось чув на що потратили ? І я ніт. Значить вкрали. Бо ж кожне зелене чмо мусить вкрасти
показати весь коментар
22.08.2025 18:50 Відповісти
Агов, ********, а ви шо думаєтє з цього приводу?
показати весь коментар
22.08.2025 18:52 Відповісти
- Это не ваше имущество.

- А чье же?

- Не ваше.

- А чье же?

- Не ваше, не ваше.

- А чье же, чье?

- Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

- А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:

- Это национализированное имущество.

- Национализированное?

- Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.

- Кем национализировано?

- Советской властью! Советской властью!
показати весь коментар
22.08.2025 18:52 Відповісти
Вилучівши 8 мільярдів гривень з бюджету Київа Верховна рада забрала ці кошти не у військових...
ЦІ КОШТИ ЗАБРАНІ З БУДІВНИЦТВА В КИЇВІ МЕТРО НА ВИНОГРАДАР ПІД ЧАС ВІЙНИ, А ТАКОЖ З ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА КИЇВСЬКИХ ДОРІГ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ЗАРАЗ БУДУЄТЬСЯ(ремонтуєтся) ЧЕРГОВА ДІЛЯНКА НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКА, КОТРА РЕМОНТУ НЕПОТРЕБУВАЛА, ТА ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА БУДІВНИЦТВО(ремонт) ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ, ДЕ ДОРОГА ТАКОЖ В ЧУДОВОМУ СТАНІ.

І ДЕ ТУТ ДРОНИ ЧИ КИЇВСЬКЕ ТРО ???
В КИЇВСЬКОМУ МЕТРО ???
ЧИ В КИЇВСЬКИХ ДОРОГАХ ТА МОСТАХ ???
показати весь коментар
22.08.2025 18:53 Відповісти
лёнечка, а сколько власть выделила денег на строительство дорог из бюджета? оказалось мало!? и самое главное, что если в скором времени встанет какой не то старый мост, ты же первый рот раззявишь, что Кличко не смотрим за инфраструктурой города! твой уровень развития марафон, а интеллект на уровне квартала!
показати весь коментар
22.08.2025 19:06 Відповісти
цей ленечка - бот подляківський під прикриттям військового
показати весь коментар
22.08.2025 19:11 Відповісти
LeOnid Tkachenko **** тебе КАПСЛОКОМ трясе шо ти лох.
А типу в держбюджеті ці кошти підуть на оборону? Київ хоч забезпечує в повному обсязі всі в/ч,а тепер не буде.
Тепер вже військовим ті гроші не підуть!
показати весь коментар
22.08.2025 19:13 Відповісти
Зарядженого дрона в подарунок ВР від полку (під час чергового засідання !!!)
показати весь коментар
22.08.2025 18:55 Відповісти
Напрошується один висновок з дій "царя" - бо Україна вже є монархією, де "парламент" став "цирком Карабаса Барабаса": "цар" працює на капітуляцію України моськовії.
Починаючи з закриття фінансування армії з 2019 - у тому числі розробок ракет, "надо просто перестать стрелять", з розмінування шляхів агресору та асфальтуванням їх (велике крадівництво), відвід військ з шляху агресора (Гостомель…), перешкоджань Петру Порошенку постачати в армію необхідну допомогу.
Тепер - перешкоджання Києву постачати допомогу армії.
А загарбані гроші Києва - на мільйонні зарплати керівництву Укрзалізниці, на "марафет"…
показати весь коментар
22.08.2025 19:05 Відповісти
хто тут ще пам'ятає як при українському Президентові поливали брудом того поляка, що розгрібав стайні кучмізму в УЗ. А саме він розкопав як тирили навіть бидлюки "рядові роботяги" соляру тоннами з тепловоза а директори тирили міл'ярдами
показати весь коментар
22.08.2025 19:15 Відповісти
бенкет під час чуми.
Кагал 95 і його верховний міндіч танцюють на могилах з прапорами ..
показати весь коментар
22.08.2025 19:11 Відповісти
Ви думаєте що вилучення придумав Стефанчук.Помиляєтесь.Він без ЗЕбіла та дЄрмака ніхто і звуть його ніяк.Теж саме про Корнієнка,Свіріденко і Агрохімію.
показати весь коментар
22.08.2025 19:14 Відповісти
 
 