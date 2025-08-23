Из-за урагана без света остался ряд громад на Полтавщине

В пятницу, 22 августа, из-за непогоды 26 населенных пунктов на Полтавщине остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации АО "Полтаваобленерго" без света остались 938 юридических и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской громадах. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Чиновник рассказал, что в Пирятинской ТГ произошло частичное повреждение кровель около 100 домов граждан и падение деревьев.

