Из-за урагана без света остался ряд громад на Полтавщине

світло

В пятницу, 22 августа, из-за непогоды 26 населенных пунктов на Полтавщине остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации АО "Полтаваобленерго" без света остались 938 юридических и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской громадах. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Чиновник рассказал, что в Пирятинской ТГ произошло частичное повреждение кровель около 100 домов граждан и падение деревьев.

Читайте также: Непогода вызвала аварийные отключения света на Киевщине

непогода (825) Тарифы на электроэнергию (2186) Полтавская область (1251)
