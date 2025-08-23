Через буревій без світла залишилася низка громад на Полтавщині

У п'ятницю, 22 серпня, через негоду 26 населених пунктів на Полтавщині залишилися без електропостачання.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилися 938 юридичних та 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Посадовець розповів, що у Пирятинській ТГ сталося часткове пошкодження покрівель близько 100 будинків громадян та падіння дерев.

