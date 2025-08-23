Почти 450 ударов нанесли россияне по Запорожской области за сутки: повреждены дома и объекты инфраструктуры
В течение суток российские войска нанесли 448 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты применяли авиацию, РСЗО, БПЛА различной модификации и артиллерию.
- Войска РФ совершили 8 авиационных ударов по Малой Токмачке, Малиновке и Вишневому.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку, Малиновку.
- 311 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Веселянку, Плавни, Приморское, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новоандреевку, Верхнюю Терсу.
- 124 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Заречного, Новоселовки, Омельника, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки.
Сообщается, что поступило 37 сообщений о разрушении квартир, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
