УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
200 0

Майже 450 ударів завдали росіяни по Запорізькій області за добу: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Обстріли на Запоріжжі за добу

Упродовж доби російські війська завдали 448 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти застосовували авіацію, РСЗВ, БпЛА різної модифікації та артилерію.

  • Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Малій Токмачці, Малинівці та Вишневому.
  • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку, Малинівку.
  • 311 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Веселянку, Плавні, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Верхню Терсу.
  • 124 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Зарічного, Новоселівки, Омельника, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять перегрупування на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Півдня

Повідомляється, що надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Автор: 

обстріл (30460) Запорізька область (3980)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 