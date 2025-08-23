"Ремонтируем 20-25 тяжелых машин ежемесячно": как работает автосервис для военных Nesemos, основанный военнослужащим и единомышленниками-волонтерами

СТО Nesemos Veteran Auto Hub в Киеве бесплатно ремонтирует машины для военных и за деньги для всех остальных. СТО для ремонта авто военнослужащих основал военный Петр Шуклинов вместе с единомышленниками-волонтерами.

Об этом говорится в материале Texty.org.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

С чего началась история СТО?

До полномасштабного вторжения Петр Шуклинов руководил общественно-политической редакцией Liga.net. Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, вместе с единомышленниками стал гонять машины из-за границы.

Впоследствии и сам присоединился к войску, где служит до сих пор.

Вместе с Марией Ксендзик они основали магазин сувениров из вражеской авиации, средства от продажи также шли на приобретение авто.

"Мы начали гонять машины. Но не так, как большинство, когда у кого-то взял деньги, за эти деньги купил машину и ему отдал. Мы собирали деньги, покупали машины, привозили и спрашивали, кому они нужны", - рассказывает Петр.

Всего удалось привезти более 250 машин. Как-то пригнали машину для отца близкой подруги и отдали ее на ремонт. По дороге на Харьков у нее начали отваливаться колеса.

"Колеса просто прихватили, а не прикрутили. Видимо, была пересменка, мастер не предупредил, передал другому. Хорошо, что успели остановиться и никто не пострадал. Так наша помощь чуть не убила нашу лучшую подругу", - вспоминает Петр.

Тогда задумались над тем, что нужен качественный ремонт для машин. Так возникла идея сделать собственную службу по ремонту авто, чтобы было качественно, понятно и без бюрократии.

"Мы собрались узким кругом и все свои компетенции сосредоточили в одной точке. Я - фандрайзинг, Маричка - все внутренние процессы, гранты, бухгалтерия, ЅММ и так далее, Ярослав - строительство, Руслан - подбор кадров, работа с механиками. Мы объединились, и родилось вот это",- рассказал военный.

Сначала ремонтировали только авто для военных

Сначала ремонтировали только военные машины. Подписали с военными частями меморандумы. Могут обратиться и военные, которые имеют удостоверение УБД.

"А потом оказалось, что это надо всем. Добавили еще один бокс. Тогда смотрим, а поток машин просто сумасшедший. Давайте еще один бокс. Сейчас у нас пять подъемников. Планируем, чтобы было двадцать",- рассказывает Петр.

На ремонт военных машин собирают донаты. Для закупки оборудования привлекают гранты. Например, подъемники и инструменты приобрели как раз за донорские средства.

Но цель автохаба - сделать так, чтобы гражданские, оплачивая услуги по ремонту, закрывали все потребности по ремонту военных машин и заработные платы.

"Мы сейчас ремонтируем 20-25 тяжелых машин ежемесячно. И наша задача - не упасть ниже, а, наоборот, наращивать количество. Вот бахнем дополнительные подъемники - и, надеюсь, до конца года выйдем на 40 военных машин", - делится Петр.

Полгода назад автохаб Nesemos начал ремонтировать машины гражданских. Сейчас уже очередь на две недели вперед.

По словам основателей, работать одновременно с военными и гражданскими клиентами было настоящим вызовом для них.

Работа для ветеранов

Одним из тех, кто работает на СТО является Руслан родом из Харькова.

Уже семь лет живет в Киеве. Когда началось полномасштабное вторжение, сначала волонтерил, вывозил людей из Киева. А в ноябре 2022 года ушел добровольцем, потому что не мог больше оставаться в стороне. В 2023-м получил тяжелое ранение и потерял правую руку. После лечения и реабилитации задумался о гражданской работе, однако столкнулся с тем, что работодатели не готовы нанимать его.

"Как только узнавали, что у меня вторая группа инвалидности и нет руки, отказывали в работе, говорили: "Спасибо за службу, но, думаем, вам сложно будет выполнять обязанности". Или говорили, что подумают, какую должность мне предложить, и больше никто не звонил",- рассказывает мужчина.

Как-то ему надо было отремонтировать собственную машину. На некоторых СТО говорили, что не делают такого, на некоторых называли заоблачные суммы. Ища в интернете, есть ли СТО для военных, наткнулся на Nesemos, приехал на место, разговорился с совладельцами и обмолвился, что ищет работу. Ему предложили присоединиться к команде. Руслан признается, что до этого не имел опыта работы с машинами, поэтому пришлось изучить строение автомобиля и названия всех запчастей. Сначала он работал мастером-приемщиком, заказывал запчасти, а теперь отвозит запчасти на ремонт и забирает, когда они готовы. А также пригоняет и отгоняет машины.

Для таких, как Руслан, кто желает иметь собственное дело, Nesemos планирует сделать франшизу.

Читайте также: Государство будет компенсировать 50% стоимости автогражданки для ветеранов. Ранее они могли ее не покупать (обновлено)