"Ремонтуємо 20-25 важких машин щомісяця": як працює автосервіс для військових Nesemos, заснований військовослужбовцем та однодумцями-волонтерами

СТО Nesemos Veteran Auto Hub у Києві безкоштовно ремонтує автівки для військових і за гроші для всіх інших. СТО для ремонту авто військовослужбовців заснував військовий Петро Шуклінов разом із однодумцями-волонтерами.

З чого розпочалася історія СТО?

До повномасштабного вторгнення Петро Шуклінов керував суспільно-політичною редакцією Liga.net. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, разом з однодумцями став ганяти машини з-за кордону.

Згодом і сам долучився до війська, де служить і досі.

Разом із Марією Ксьондзик вони заснували магазин сувенірів із ворожої авіації, кошти від продажу також ішли на придбання авто.

"Ми почали ганяти машини. Але не так, як більшість, коли в когось взяв гроші, за ці гроші купив машину і йому віддав. Ми збирали гроші, купували машини, привозили і запитували, кому вони треба", - розповідає Петро.

Загалом вдалося привезти більше ніж 250 машин. Якось пригнали машину для батька близької подруги і віддали її на ремонт. Дорогою до Харкова в неї почали відвалюватися колеса.

"Колеса просто прихопили, а не прикрутили. Мабуть, була перезмінка, майстер не попередив, передав іншому. Добре, що встигли зупинитися і ніхто не постраждав. Отак наша допомога мало не вбила нашу найкращу подругу", - згадує Петро.

Тоді задумалися над тим, що потрібен якісний ремонт для машин. Так виникла ідея зробити власну службу з ремонту авто, щоб було якісно, зрозуміло і без бюрократії.

"Ми зібралися вузьким колом і всі свої компетенції зосередили в одній точці. Я — фандрайзинг, Марічка — всі внутрішні процеси, гранти, бухгалтерія, SММ і так далі, Ярослав — будівництво, Руслан — підбір кадрів, робота з механіками. Ми об’єдналися, і народилось ось це",- розповів військовий.

Спочатку ремонтували лише авто для військових

Спершу ремонтували лише військові машини. Підписали з військовими частинами меморандуми. Можуть звернутися і військові, які мають посвідчення УБД.

"А потім виявилося, що це треба всім. Додали ще один бокс. Тоді дивимося, а потік машин просто божевільний. Давайте ще один бокс. Зараз у нас п’ять підйомників. Плануємо, щоб було двадцять",- розповідає Петро.

На ремонт військових машин збирають донати. Для закупівлі обладнання залучають гранти. Наприклад, підйомники й інструменти придбали якраз за донорські кошти.

Але мета автохабу - зробити так, щоб цивільні, оплачуючи послуги з ремонту, закривали всі потреби з ремонту військових машин і заробітні плати.

"Ми зараз ремонтуємо 20–25 важких машин щомісяця. І наше завдання — не впасти нижче, а, навпаки, нарощувати кількість. Ось бахнемо додаткові підйомники — і, сподіваюся, до кінця року вийдемо на 40 військових машин", - ділиться Петро.

Пів року тому автохаб Nesemos почав ремонтувати автівки цивільних. Зараз уже черга на два тижні вперед.

За словами засновників, працювати одночасно з військовими та цивільними клієнтами було справжнім викликом для них.

Робота для ветеранів

Одним із тих, хто працює на СТО є Руслан родом із Харкова.

Вже сім років живе в Києві. Коли почалося повномасштабне вторгнення, спершу волонтерив, вивозив людей із Києва. А в листопаді 2022 року пішов добровольцем, бо не міг більше лишатися осторонь. У 2023-му дістав важке поранення і втратив праву руку. Після лікування та реабілітації задумався про цивільну роботу, однак зіткнувся з тим, що роботодавці не готові наймати його.

"Як тільки дізнавалися, що в мене друга група інвалідності й немає руки, відмовляли в роботі, казали: "Дякуємо за службу, але, думаємо, вам складно буде виконувати обов’язки". Або казали, що подумають, яку посаду мені запропонувати, і більше ніхто не телефонував",- розповідає чоловік.

Якось йому треба було відремонтувати власну автівку. На деяких СТО казали, що не роблять такого, на деяких називали захмарні суми. Шукаючи в інтернеті, чи є СТО для військових, натрапив на Nesemos, приїхав на місце, розговорився зі співвласниками й обмовився, що шукає роботу. Йому запропонували долучитися до команди. Руслан зізнається, що до того не мав досвіду роботи з машинами, тож довелося вивчити будову автомобіля і назви всіх запчастин. Спочатку він працював майстром-приймальником, замовляв запчастини, а тепер відвозить запчастини на ремонт і забирає, коли вони готові. А також приганяє і відганяє автівки.

Для таких, як Руслан, хто бажає мати власну справу, Nesemos планує зробити франшизу.

