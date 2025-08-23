За сутки Силы беспилотных систем поразили 712 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 22-23 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили 712 уникальных целей противника.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей, в частности:
- 171 единица личного состава, из которых 101 - ликвидировано;
- 27 единиц автомобильной техники и 9 мотоциклов;
- 10 артиллерийских систем, 1 танк и 2 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 46 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-23.08) уничтожено/поражено 16725 целей, из которых 3838 - личный состав противника.
