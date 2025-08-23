За сутки Силы беспилотных систем поразили 712 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 22-23 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили 712 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей, в частности:

171 единица личного состава, из которых 101 - ликвидировано;

27 единиц автомобильной техники и 9 мотоциклов;

10 артиллерийских систем, 1 танк и 2 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 46 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-23.08) уничтожено/поражено 16725 целей, из которых 3838 - личный состав противника.

