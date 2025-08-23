За добу Сили безпілотних систем уразили 712 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Впродовж доби 22-23 серпня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 712 унікальних цілей противника.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей, зокрема:

171 одиниця особового складу, з яких 101 – ліквідовано;

27 одиниць автомобільної техніки та 9 мотоциклів;

10 артилерійських систем, 1 танк та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 46 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–23.08) знищено/уражено 16725 цілей, з яких 3838 – особовий склад противника.

Дивіться також: За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 757 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА