За добу Сили безпілотних систем уразили 712 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 22-23 серпня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 712 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей, зокрема:
- 171 одиниця особового складу, з яких 101 – ліквідовано;
- 27 одиниць автомобільної техніки та 9 мотоциклів;
- 10 артилерійських систем, 1 танк та 2 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 46 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–23.08) знищено/уражено 16725 цілей, з яких 3838 – особовий склад противника.
