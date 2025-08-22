УКР
За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 757 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 21-22 серпня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 757 унікальних цілей загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей ворога:

  • 174 одиниці особового складу, з яких 89 – ліквідовано;
  • 30 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів;
  • 11 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.

звіт

Крім того, знищено 51 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 26 точок вильоту операторів БпЛА. Всього впродовж серпня (01–22.08) знищено/уражено 16013 цілей, з яких 3667 – особовий склад противника.

ліквідація (4370) знищення (8040) Сили безпілотних систем (206)
Сирку (Зелупа) нашов чисто свою іграшку, от він її і просуває, нічого дивного.
Черговий симптом дебільної децентралізації.
В СБС теж своя атмосфера на яку головнокомандувач має мінімальний вплив.
Куй пойми хто де воює, фуй пойми хто де командує, муй пойми хто за що відповідає.
показати весь коментар
22.08.2025 20:42 Відповісти
А ти шо за чьмо? Шо прям у всіх штабах побувало і всьо знає.
показати весь коментар
22.08.2025 20:50 Відповісти
Andrew Moon якби ти не був таким тупим ким ти є, то ти був би в курсі, про це Бутусов говорив у своїх відео, що спочатку русня Земленський створив Лінію Дронів на яких було виділено величезну кількість бабла, ресурсу, людей.
Бабло відмили, а потім він створив під себе СБС з пиками, які йому лояльні.
Де бабло виділене на Лінію Дронів?
Га ЗЕбіл Andrew Moon?
показати весь коментар
22.08.2025 20:59 Відповісти
Кошти підуть військовим частинам ЗСУ, залученим до проєкту «Лінія дронів», а також на посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс», «Чорний ліс».
показати весь коментар
22.08.2025 21:02 Відповісти
Куди зникла лінія дронів ЗЕлідора?
показати весь коментар
22.08.2025 20:50 Відповісти
 
 