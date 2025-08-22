За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 757 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 21-22 серпня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 757 унікальних цілей загарбників.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей ворога:
- 174 одиниці особового складу, з яких 89 – ліквідовано;
- 30 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів;
- 11 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.
Крім того, знищено 51 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 26 точок вильоту операторів БпЛА. Всього впродовж серпня (01–22.08) знищено/уражено 16013 цілей, з яких 3667 – особовий склад противника.
Черговий симптом дебільної децентралізації.
В СБС теж своя атмосфера на яку головнокомандувач має мінімальний вплив.
Куй пойми хто де воює, фуй пойми хто де командує, муй пойми хто за що відповідає.
Бабло відмили, а потім він створив під себе СБС з пиками, які йому лояльні.
Де бабло виділене на Лінію Дронів?
Га ЗЕбіл Andrew Moon?
лідора?