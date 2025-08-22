За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 757 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 21-22 серпня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 757 унікальних цілей загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей ворога:

174 одиниці особового складу, з яких 89 – ліквідовано;

30 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів;

11 артилерійських систем та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, знищено 51 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 26 точок вильоту операторів БпЛА. Всього впродовж серпня (01–22.08) знищено/уражено 16013 цілей, з яких 3667 – особовий склад противника.

