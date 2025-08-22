За сутки подразделения группировки СБС поразили более 757 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 21-22 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили 757 уникальных целей захватчиков.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей врага:
- 174 единицы личного состава, из которых 89 - ликвидировано;
- 30 единиц автомобильной техники и 18 мотоциклов;
- 11 артиллерийских систем и 1 единицу бронетехники.
Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 26 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-22.08) уничтожено/поражено 16013 целей, из которых 3667 - личный состав противника.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Черговий симптом дебільної децентралізації.
В СБС теж своя атмосфера на яку головнокомандувач має мінімальний вплив.
Куй пойми хто де воює, фуй пойми хто де командує, муй пойми хто за що відповідає.
Бабло відмили, а потім він створив під себе СБС з пиками, які йому лояльні.
Де бабло виділене на Лінію Дронів?
Га ЗЕбіл Andrew Moon?
лідора?