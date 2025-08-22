РУС
За сутки подразделения группировки СБС поразили более 757 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 21-22 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили 757 уникальных целей захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей врага:

  • 174 единицы личного состава, из которых 89 - ликвидировано;
  • 30 единиц автомобильной техники и 18 мотоциклов;
  • 11 артиллерийских систем и 1 единицу бронетехники.

Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 26 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-22.08) уничтожено/поражено 16013 целей, из которых 3667 - личный состав противника.

Смотрите также: Силы беспилотных систем нанесли удар по НПС "Унеча" в РФ, - Мадяр. ВИДЕО

ликвидация (3981) уничтожение (7726) Силы беспилотных систем (202)
Сирку (Зелупа) нашов чисто свою іграшку, от він її і просуває, нічого дивного.
Черговий симптом дебільної децентралізації.
В СБС теж своя атмосфера на яку головнокомандувач має мінімальний вплив.
Куй пойми хто де воює, фуй пойми хто де командує, муй пойми хто за що відповідає.
22.08.2025 20:42 Ответить
А ти шо за чьмо? Шо прям у всіх штабах побувало і всьо знає.
22.08.2025 20:50 Ответить
Andrew Moon якби ти не був таким тупим ким ти є, то ти був би в курсі, про це Бутусов говорив у своїх відео, що спочатку русня Земленський створив Лінію Дронів на яких було виділено величезну кількість бабла, ресурсу, людей.
Бабло відмили, а потім він створив під себе СБС з пиками, які йому лояльні.
Де бабло виділене на Лінію Дронів?
Га ЗЕбіл Andrew Moon?
22.08.2025 20:59 Ответить
Кошти підуть військовим частинам ЗСУ, залученим до проєкту «Лінія дронів», а також на посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс», «Чорний ліс».
22.08.2025 21:02 Ответить
Куди зникла лінія дронів ЗЕлідора?
22.08.2025 20:50 Ответить
 
 