За сутки подразделения группировки СБС поразили более 757 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 21-22 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили 757 уникальных целей захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей врага:

174 единицы личного состава, из которых 89 - ликвидировано;

30 единиц автомобильной техники и 18 мотоциклов;

11 артиллерийских систем и 1 единицу бронетехники.

Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 26 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-22.08) уничтожено/поражено 16013 целей, из которых 3667 - личный состав противника.

