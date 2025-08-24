В РФ заявили о якобы сбитых 57 "украинских" беспилотниках над 10 регионами и акваторией Черного моря
Минобороны России заявляет, что в течение вечера субботы, 23 августа, их ПВО якобы перехватила и уничтожила 57 "украинских" беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря.
Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Российская ПВО якобы сбивала дроны в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях. А также в Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что в субботу, 23 августа, в ряде российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников.
