РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8926 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Россию
1 287 9

В РФ заявили о якобы сбитых 57 "украинских" беспилотниках над 10 регионами и акваторией Черного моря

российская ПВО

Минобороны России заявляет, что в течение вечера субботы, 23 августа, их ПВО якобы перехватила и уничтожила 57 "украинских" беспилотников над регионами РФ и акваторией Черного моря.

Об этом Минобороны страны-агрессора сообщило в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Российская ПВО якобы сбивала дроны в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях. А также в Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 августа, в ряде российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников.

Читайте также: Дроны атаковали ряд регионов РФ: аэропорты задержали и отменили рейсы

Автор: 

ПВО (3038) россия (96953) дроны (4475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, ніч тільки починається
показать весь комментарий
24.08.2025 02:18 Ответить
Тут два питання - а скільки не збили? І - ніфігасє в нас стільки бпла)))
показать весь комментарий
24.08.2025 02:46 Ответить
На честь Дня Незалежності України має святково палати вся московія.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:46 Ответить
З початку повномаштабної, в мене на телефонах стоїть заставка з палаючим кремлем..так чекаю на здійснення мрії..
показать весь комментарий
24.08.2025 02:48 Ответить
Треба більше бпла муляжів-обманок. Треба засрати кацапам все небо з гівна і гілля, хай збивають аж всеруться. А коли назбиваються в доволь, запустити нормальні.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:52 Ответить
І деякі БПЛА озброювати ракетами ППО, як це робилося на катерах.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:49 Ответить
"Збивать" можна по-різному... Можна, наприклад, язиком... Але особливість конструкції українських безпілотників така, що, навіть "збиті", вони створюють загрозу ворогові... І навіть більшу. Бо вони діляться, при падінні, на "обломки", які розлітаються у великому радіусі та створюють чисельні осередки пожеж... Он - над Новошахтинським НПЗ позбивали всі БПЛА... І що? А нічого хорошого! "Обломки" підпалили суху траву в окрузі, яку не викосили, своєчасно, "іноагенти". Висохла, вона загорілася на великій площі. Три дні палання трави не могли загасить ніякими силами. Мусили відключить від водозабезпечення найближче до місця пожежі, місто, з 35-тисячним населенням, щоб всю воду перекинуть на гасіння пожежі... (Піноутворювач у них, мабуть, давно закінчився...).
показать весь комментарий
24.08.2025 05:45 Ответить
понарошку
показать весь комментарий
24.08.2025 07:36 Ответить
На Курщині після атаки дронів пожежа охопила АЕС
показать весь комментарий
24.08.2025 07:39 Ответить
 
 