У РФ заявили про нібито збиття 57 "українських" безпілотників над 10 регіонами та акваторією Чорного моря
Міноборони Росії заявляє, що впродовж вечора суботи, 23 серпня, їхня ППО нібито перехопила і знищила 57 "українських" безпілотників над регіонами РФ та акваторією Чорного моря.
Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Російська ППО нібито збивала дрони у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській Ленінградській, Тверській, Новгородській, Орловській, Тамбовській областях. А також у Московському регіоні, Республіці Чувашія та над акваторією Чорного моря.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 23 серпня, у низці російських аеропортів припинили прийом та випуск літаків через атаку безпілотників.
