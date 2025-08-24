УКР
Новини Атака безпілотників на Росію
203 5

У РФ заявили про нібито збиття 57 "українських" безпілотників над 10 регіонами та акваторією Чорного моря

російська ппо

Міноборони Росії заявляє, що впродовж вечора суботи, 23 серпня, їхня ППО нібито перехопила і знищила 57 "українських" безпілотників над регіонами РФ та акваторією Чорного моря.

Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ППО нібито збивала дрони у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській Ленінградській, Тверській, Новгородській, Орловській, Тамбовській областях. А також у Московському регіоні, Республіці Чувашія та над акваторією Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 23 серпня, у низці російських аеропортів припинили прийом та випуск літаків через атаку безпілотників.

Читайте також: Дрони атакували низку регіонів РФ: аеропорти затримали та скасували рейси

Автор: 

ППО (3483) росія (67313) дрони (5332)
Ну, ніч тільки починається
24.08.2025 02:18 Відповісти
Тут два питання - а скільки не збили? І - ніфігасє в нас стільки бпла)))
24.08.2025 02:46 Відповісти
На честь Дня Незалежності України має святково палати вся московія.
24.08.2025 02:46 Відповісти
З початку повномаштабної, в мене на телефонах стоїть заставка з палаючим кремлем..так чекаю на здійснення мрії..
24.08.2025 02:48 Відповісти
Треба більше бпла муляжів-обманок. Треба засрати кацапам все небо з гівна і гілля, хай збивають аж всеруться. А коли назбиваються в доволь, запустити нормальні.
24.08.2025 02:52 Відповісти
 
 