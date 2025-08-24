У РФ заявили про нібито збиття 57 "українських" безпілотників над 10 регіонами та акваторією Чорного моря

Міноборони Росії заявляє, що впродовж вечора суботи, 23 серпня, їхня ППО нібито перехопила і знищила 57 "українських" безпілотників над регіонами РФ та акваторією Чорного моря.

Про це Міноборони країни-агресора повідомило в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ППО нібито збивала дрони у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській Ленінградській, Тверській, Новгородській, Орловській, Тамбовській областях. А також у Московському регіоні, Республіці Чувашія та над акваторією Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 23 серпня, у низці російських аеропортів припинили прийом та випуск літаків через атаку безпілотників.

