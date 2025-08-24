Два человека ранены в результате вражеских атак на Запорожье. Россияне нанесли 478 ударов по территории области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 478 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара по Пологовскому району ранены мужчина и женщина. оккупанты для атак по области применяли авиацию, РСЗО, БпЛА различной модификации и артиллерию.

Войска РФ совершили 2 авиационных удара по Новоандреевке.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку.

315 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Малиновку, Новоандриевку.

154 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Работино, Чаривного, Новоандреевки.

Также отмечается, что поступило 13 сообщений о разрушении домов и хозяйственных построек.