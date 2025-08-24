РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Два человека ранены в результате вражеских атак на Запорожье. Россияне нанесли 478 ударов по территории области за сутки

Обстрелы в Запорожье

В течение суток оккупанты нанесли 478 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеского удара по Пологовскому району ранены мужчина и женщина. оккупанты для атак по области применяли авиацию, РСЗО, БпЛА различной модификации и артиллерию.

  • Войска РФ совершили 2 авиационных удара по Новоандреевке.
  • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку.
  • 315 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Малиновку, Новоандриевку.
  • 154 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Работино, Чаривного, Новоандреевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 450 ударов нанесли россияне по Запорожской области за сутки: повреждены дома и объекты инфраструктуры

Также отмечается, что поступило 13 сообщений о разрушении домов и хозяйственных построек.

обстрел (29146) Запорожская область (3447)
