Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. Росіяни завдали 478 ударів по території області за добу

Упродовж доби окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару по Пологівському району поранені чоловік та жінка.Окупанти для атак по області застосовували авіацію, РСЗВ, БпЛА різної модифікації та артилерію.

Війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Новоандріївці.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку.

315 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, Новоандріївку.

154 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 450 ударів завдали росіяни по Запорізькій області за добу: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Також зазначається, що надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд.