ВСУ FPV-дроном взорвали мост в Белгородской области, который россияне заминировали на всякий случай. ВИДЕО

Украинские военные FPV-дроном взорвали мост в Белгородской области - под ним оккупанты на всякий случай положили мины ТМ-62.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БУТУСОВ.ПЛЮС

Россияне на всякий случай заминировали мост в Белгородской области, а ВСУ на всякий случай его взорвали.

"Грандиозная детонация склада противотанковых мин ТМ-62 в результате попадания FPV-дрона!" - говорится в сообщении.

Бабах в квадраті!
24.08.2025 12:07 Ответить
Свинособаки замінували про всяк випадок,а ЗЕскоти розмінували про всяк випадок..."Випадок"не забарився і поперли колони по-новому "ашвальту"...підари..
24.08.2025 12:30 Ответить
Денацифікації моста)
24.08.2025 12:16 Ответить
у кубі !
вже один замінований ТМ-ками міст ЗСУ взірвали.
але це - інший.

орки таки дебіли !

24.08.2025 13:21 Ответить
Операція "Кооперація".
24.08.2025 12:18 Ответить
І шо з іблом, руSSня?
24.08.2025 12:19 Ответить
Та й таке, чому добру пропадати?...
24.08.2025 12:21 Ответить
це вже другий міст на росії, підірваний fpv-дроном. Зараз кацапи терміно розміновують інші мости, тому є шанс заскочити ще і команду з розмінування.
24.08.2025 12:25 Ответить
Був міст у кацапів і зник
24.08.2025 12:27 Ответить
хай усе замінують кацапорилі
24.08.2025 12:32 Ответить
ці події більше місяця. давай свіжу побрехеньку про фламінго.
24.08.2025 12:35 Ответить
"побрехеньку про фламінго" - це ти круто загнув, телепень.
«Фламінго», це крилата ракета FP-5, розроблена компанією Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Виробляєть в Україні. Як тобі свіжа побрехенька?
24.08.2025 13:07 Ответить
поки не буде застосування, це фламінго з розряду пекла, рути і т.д., себто, -

ЗЄльоний триндьож !

24.08.2025 13:23 Ответить
Зробити ракету з "нуля" набагато важче ніж організувати остаточне складання з машинокомплектів.
24.08.2025 13:53 Ответить
⚡️Канада виділяє $1 млрд на дрони, ********** та бронетехніку для України, - повідомив прем'єр Карні
24.08.2025 12:37 Ответить
От би і кремль, замінували б, про всяк випадок...
24.08.2025 12:47 Ответить
Це не ми, це ви самі!
