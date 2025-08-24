ВСУ FPV-дроном взорвали мост в Белгородской области, который россияне заминировали на всякий случай. ВИДЕО
Украинские военные FPV-дроном взорвали мост в Белгородской области - под ним оккупанты на всякий случай положили мины ТМ-62.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БУТУСОВ.ПЛЮС
Россияне на всякий случай заминировали мост в Белгородской области, а ВСУ на всякий случай его взорвали.
"Грандиозная детонация склада противотанковых мин ТМ-62 в результате попадания FPV-дрона!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий24.08.2025 12:07 Ответить Ссылка
+7 Микола Січень #601514
показать весь комментарий24.08.2025 12:30 Ответить Ссылка
+3 Тарас Тарай #585257
показать весь комментарий24.08.2025 12:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вже один замінований ТМ-ками міст ЗСУ взірвали.
але це - інший.
орки таки дебіли !
.
«Фламінго», це крилата ракета FP-5, розроблена компанією Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Виробляєть в Україні. Як тобі свіжа побрехенька?
ЗЄльоний триндьож !
.