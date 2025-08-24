ВСУ FPV-дроном взорвали мост в Белгородской области, который россияне заминировали на всякий случай. ВИДЕО

Украинские военные FPV-дроном взорвали мост в Белгородской области - под ним оккупанты на всякий случай положили мины ТМ-62.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БУТУСОВ.ПЛЮС

Россияне на всякий случай заминировали мост в Белгородской области, а ВСУ на всякий случай его взорвали.

"Грандиозная детонация склада противотанковых мин ТМ-62 в результате попадания FPV-дрона!" - говорится в сообщении.

