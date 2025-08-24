Рашисты сбросили три КАБа на пригород Херсона
Российские оккупационные войска нанесли удары КАБами по Херсонщине.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы области, около часа назад россияне сбросили три КАБа на пригород Херсона.
"Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется", - добавил он.
