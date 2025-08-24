РУС
Новости обстрелы Херсонщины
Рашисты сбросили три КАБа на пригород Херсона

Обстрел Херсонской области 24 августа 2025 года Что известно

Российские оккупационные войска нанесли удары КАБами по Херсонщине.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы области, около часа назад россияне сбросили три КАБа на пригород Херсона.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется", - добавил он.

КАБ (423) Херсонская область (5132)
