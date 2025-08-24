Рашисти скинули три КАБи на передмістя Херсону
Російські окупаційні війська завдали ударів КАБами по Херсонщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
За словами очільника області, близько години тому російські скинули три КАБи на передмістя Херсону.
"Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється", - додав він.
