Рашисти скинули три КАБи на передмістя Херсону

Обстріл Херсонщини 24 серпня 2025 року Що відомо

Російські окупаційні війська завдали ударів КАБами по Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника області, близько години тому російські скинули три КАБи на передмістя Херсону.

"Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється", - додав він.

Читайте: Окупанти атакували з дрона 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині

КАБ (424) Херсонська область (6128)
