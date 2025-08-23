УКР
Окупанти атакували з дрона 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині

Дрон з вибухівкою

Сьогодні, 23 серпня, російські війська скинули вибухівку на 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна.

Нині він перебуває в лікарні, медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.

