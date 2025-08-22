Окупанти завдали удару по 31 населеному пункту Херсонської області: загинула людина, ще 17 поранено

Противник минулої доби атакував соціальну та критичну інфраструктуру Херсонської області, використовуючи широкий спектр озброєння.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебував 31 населений пункт Херсонщини.

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 — дістали поранення.

