РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
205 0

Оккупанты нанесли удар по 31 населенному пункту Херсонщины: погиб человек, еще 17 ранены

оккупанты атаковали Херсонскую область

Противник вчера атаковал социальную и критическую инфраструктуру Херсонской области, используя широкий спектр вооружения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находился 31 населенный пункт Херсонщины.

Оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили 10 многоэтажек и 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 17 - получили ранения.

Также читайте: Сутки на Сумщине: ранен местный житель, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Автор: 

армия РФ (20363) обстрел (29119) Херсонская область (5127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 