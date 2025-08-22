Оккупанты нанесли удар по 31 населенному пункту Херсонщины: погиб человек, еще 17 ранены

Противник вчера атаковал социальную и критическую инфраструктуру Херсонской области, используя широкий спектр вооружения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находился 31 населенный пункт Херсонщины.

Оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили 10 многоэтажек и 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 17 - получили ранения.

