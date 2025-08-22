Оккупанты нанесли удар по 31 населенному пункту Херсонщины: погиб человек, еще 17 ранены
Противник вчера атаковал социальную и критическую инфраструктуру Херсонской области, используя широкий спектр вооружения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находился 31 населенный пункт Херсонщины.
Оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили 10 многоэтажек и 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 17 - получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль