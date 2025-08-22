Сутки на Сумщине: ранен местный житель, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 21 августа до утра 22 августа, российские войска совершили почти 80 обстрелов по 33 населенным пунктам в 15 территориальных громадах Сумщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие российских обстрелов Сумщины есть раненый среди мирных жителей. В частности, в Середино-Будской громаде из-за обстрела из миномета ранен мирный житель 1964 года рождения.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО: оккупанты нанесли 20 ударов КАБами, нанесли 10 ударов из РСЗО, а также 10 раз сбросили ВОГи с БпЛА. Также враг совершил удары FPV-дронами, беспилотниками и нанес ракетный удар по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Белопольской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частный дом, автомобиль;

в Сумской громаде поврежден частный жилой дом;

в Середино-Будской громаде повреждены многоквартирный дом, частный жилой дом, автомобиль скорой медицинской помощи.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 10 человек.

