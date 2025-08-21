РУС
Прицельным ударом россияне уничтожили автомобиль медиков в Середино-Буде на Сумщине. ФОТО

Прицельным ударом россияне уничтожили автомобиль медиков в Середино-Буде на Сумщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Утром враг атаковал транспорт дронами, когда машина выехала для оказания паллиативной помощи пациенту. В момент удара медик находился в квартире, а водитель - у подъезда. Оба, к счастью, остались невредимыми.

Впоследствии россияне снова ударили по громаде. Пострадал гражданский мужчина, - его госпитализировали. Медики проводят необходимое обследование и оказывают помощь.

Читайте: Сутки в Донецкой области: трое погибших, шестеро раненых, разрушениям подверглись 92 гражданских объекта. ФОТО

