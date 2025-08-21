Прицільним ударом росіяни знищили автомобіль медиків у Середині-Буді на Сумщині. ФОТО

Прицільним ударом росіяни знищили автомобіль медиків у Середині-Буді на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці ворог атакував транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту. У момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду. Обидва, на щастя, залишилися неушкодженими.

Згодом росіяни знову вдарили по громаді. Постраждав цивільний чоловік, - його госпіталізували. Медики проводять необхідне обстеження та надають допомогу.

Читайте: Доба на Донеччині: троє загиблих, шестеро поранених, руйнувань зазнали 92 цивільні об’єкти. ФОТО