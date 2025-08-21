1 097 0
Прицільним ударом росіяни знищили автомобіль медиків у Середині-Буді на Сумщині. ФОТО
Прицільним ударом росіяни знищили автомобіль медиків у Середині-Буді на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці ворог атакував транспорт дронами, коли машина виїхала для надання паліативної допомоги пацієнту. У момент удару медик перебував у квартирі, а водій – біля під’їзду. Обидва, на щастя, залишилися неушкодженими.
Згодом росіяни знову вдарили по громаді. Постраждав цивільний чоловік, - його госпіталізували. Медики проводять необхідне обстеження та надають допомогу.
