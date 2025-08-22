Доба на Сумщині: поранено місцевого жителя, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури

Протягом доби, з ранку 21 серпня до ранку 22 серпня, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російських обстрілів Сумської області є поранений серед мирних жителів. Зокрема, у Середино-Будській громаді через обстріл з міномету поранено мирного жителя 1964 року народження.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Також читайте: АЗС у Сумах почали обладнувати антидроновим захистом

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ: окупанти нанесли 20 ударів КАБами, завдали 10 ударів з РСЗВ, а також 10 разів скинули ВОГи з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, безпілониками та завдав ракетного удару по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний будинок, автомобіль;

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, автомобіль швидкої медичної допомоги.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 10 людей.

Також читайте: Наводив російську артилерію на оборонців Сумщини: до 15 років засуджено зрадника, - СБУ