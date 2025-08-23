Оккупанты атаковали с дрона 15-летнего подростка в Новорайске на Херсонщине
Сегодня, 23 августа, российские войска сбросили взрывчатку на 15-летнего подростка в Новорайске на Херсонщине.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Около 11:30 российские военные атаковали с дрона ребенка в Новорайске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сброса взрывчатки с БПЛА 15-летний подросток получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение бедра.
В данное время он в больнице, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
