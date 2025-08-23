РУС
Оккупанты атаковали с дрона 15-летнего подростка в Новорайске на Херсонщине

Дрон со взрывчаткой

Сегодня, 23 августа, российские войска сбросили взрывчатку на 15-летнего подростка в Новорайске на Херсонщине.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Около 11:30 российские военные атаковали с дрона ребенка в Новорайске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сброса взрывчатки с БПЛА 15-летний подросток получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение бедра.

В данное время он в больнице, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

дети (6690) обстрел (29135) Херсонская область (5131) Бериславский район (121) Новорайск (7)
У орків немає поняття про Людяність, то Бабусі, то Діточки,, Підори! щоб ви здохли усі!!! до єдиного!!!(
23.08.2025 13:35 Ответить
це потрібно не нам показувати, а в ЄС, США, Туриці, Китаї, ПАР, Бразилії. Особливо в Угорщині і Словенії.
23.08.2025 14:11 Ответить
та вони все бачать самі, їм байдуже невже неясно?
23.08.2025 14:16 Ответить
ні, не бачать. більшість з них знають що іде якась війна у якоїсь Україні, а по телевізору їм все життя розповідали про те, що росіянці цивілізовані люди, у кожного у руках томик Пушкіна або Толстого, після роботи ходять на російський балет або слухати оперу.
23.08.2025 14:37 Ответить
 
 