Взрывы прогремели в Харькове: враг атакует "шахедами"

Вечером воскресенья, 24 августа, в Харькове прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Информация выясняется", - сообщил чиновник в 23:19.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили Харьков об угрозе применения врагом ударных БпЛА с севера.

