Взрывы прогремели в Харькове: враг атакует "шахедами"
Вечером воскресенья, 24 августа, в Харькове прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Информация выясняется", - сообщил чиновник в 23:19.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили Харьков об угрозе применения врагом ударных БпЛА с севера.
xу би сумнівався...