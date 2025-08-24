УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5198 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
551 1

Вибухи пролунали у Харкові: ворог атакує "шахедами"

вибухи, дим

Ввечері неділі, 24 серпня, у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"В деяких районах Харкова було чутно вибухи. Інформація зʼясовується", - повідомив посадовець о 23:19.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили Харків про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

Читайте також: Росіяни масовано атакували Суми БпЛА, зафіксовано 10 ударів, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4746) вибух (4596) Харків (5856) Харківська область (1511) Харківський район (528)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сукі кацапняві, лапотні сер.
xу би сумнівався...
показати весь коментар
25.08.2025 00:02 Відповісти
 
 