Вибухи пролунали у Харкові: ворог атакує "шахедами"
Ввечері неділі, 24 серпня, у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"В деяких районах Харкова було чутно вибухи. Інформація зʼясовується", - повідомив посадовець о 23:19.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили Харків про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
