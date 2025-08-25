Пилотам группы ударных БПЛА Дронго нужен пикап, РЭБ и комплектующие

Пилоты группы ударных БпЛА Дронго в составе батальона "Арей" срочно нуждаются в пикапе, РЭБ и комплектующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Курская операция не закончилась, добровольцы из Вознесенска давят врага на его территории! Экипаж нуждается в помощи! Так, группа Дронго в составе батальона Арей нанесла значительный урон врагу, применяя FPV дроны. К сожалению, врагу удалось обнаружить экипаж наших пилотов и нанести обратный удар с помощью FPV на оптоволокне, дронов камикадзе самолетного типа, и даже применили тактическую авиацию - сбросив КАБ на пилотов", - рассказали военные.

К счастью, личный состав удалось сохранить, но экипаж понес потери по технике и оборудованию.

Сейчас необходимо приобрести:

Пикап 300 тыс грн;

РЭБ 200 тыс грн;

Комплектующие - 99 тыс грн.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/31hRgsUyyt

Номер карты банки 4441 1111 2990 1124

Военные выразили благодарность читателям Цензор.НЕТ за неоднократную помощь.

"Благодаря Вам группа Дронго успешно выполняла задачи на разных направлениях, в частности 5 ротаций Курской операции", - заявили военные.

