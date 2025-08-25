Пілотам групи ударних БпЛА Дронго потрібен пікап, РЕБ та комплектуючі

Пілоти групи ударних БпЛА Дронго у складі батальйону "Арей" терміново потребують пікап, РЕБ та комплектуючі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Курська операція не закінчилася, добровольці з Вознесенська тиснуть ворога на його території! Екіпаж потребує допомоги! Так, група Дронго у складі батальйону Арей нанесла значних втрат ворогу, застосовуючи FPV дрони. Нажаль, ворогу вдалося виявити екіпаж наших пілотів та завдати зворотнього удару за допомогою FPV на оптоволокні, дронів камікадзе літакового типи, та навіть застосували тактичну авіацію - скинувши КАБ на пілотів", - розповіли військові.

Нащастя, особовий склад вдалося зберегти, але екіпаж поніс втрати по техніці та обладнанню.

Наразі необхідно придбати:

Пікап 300 тис грн;

РЕБ 200 тис грн;

Комплектуючі - 99 тис грн.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/31hRgsUyyt

Номер картки банки 4441 1111 2990 1124

Військові висловили подяку читачам Цензор.НЕТ за неодноразову допомогу.

"Завдяки Вам група Дронго успішно виконувала завдання на різних напрямках, зокрема 5 ротацій Курської операції", - заявили військові.

