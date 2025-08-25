РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9069 посетителей онлайн
Новости
3 522 1

Украина завоевала золото чемпионата мира по художественной гимнастике впервые с 2013 года

Сборная Украины выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотые медали Чемпионата мира 2025 года в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Украинскую команду представляли Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Александра Ющак.

За выступление в финале гимнастки заработали 28,650 баллов, минимально опередив Бразилию. Третьими стали китаянки.

Для Украины это второе в истории золото ЧМ в групповых упражнениях. Впервые сине-желтые одержали победу в этой дисциплине в 2002 году.

Также читайте: Усик нокаутировал Дюбуа и защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

А последнее золото на ЧМ Украина получала в 2013-м, тогда Анна Ризатдинова победила в упражнениях с обручем.

Автор: 

спорт (2447) гимнастика (94)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудовий виступ наших гімнасток. Уявляю як шаленіють від злоби російські пропагандисти
показать весь комментарий
25.08.2025 00:42 Ответить
 
 