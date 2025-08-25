Украина завоевала золото чемпионата мира по художественной гимнастике впервые с 2013 года
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотые медали Чемпионата мира 2025 года в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.
Украинскую команду представляли Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Александра Ющак.
За выступление в финале гимнастки заработали 28,650 баллов, минимально опередив Бразилию. Третьими стали китаянки.
Для Украины это второе в истории золото ЧМ в групповых упражнениях. Впервые сине-желтые одержали победу в этой дисциплине в 2002 году.
А последнее золото на ЧМ Украина получала в 2013-м, тогда Анна Ризатдинова победила в упражнениях с обручем.
