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Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

усик

В ночь на воскресенье, 20 июля, украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

бокс (600) спорт (2446) Усик Александр (80)


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Топ комментарии
+36
Після бою Усік на весь Уємблі подякував тим хлопцям військовим які зараз на фронті боронять Украіну, сказав що ця його перемога і для них ! Ще запитання є ?
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20.07.2025 00:59 Ответить
+35
Просто захмарний рівень майстерності. Якби Саня був американцем, то вже називали б його найкращим в історії боксу
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20.07.2025 00:45 Ответить
+33
Боже! Оце радість! Вітаємо! Пишаємось! Плачемо від гордості!!! Так і Україна рашку нокаутує!!!
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20.07.2025 00:45 Ответить
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Усик ЧЕМП!!!
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20.07.2025 00:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=himvDwjo-eY

реакція ЦАПІВ у мережах
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20.07.2025 02:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU

відео нарізки бою - цапи кажуть купленого ...
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20.07.2025 02:32 Ответить
не кажуть -воють і скеглять . Розірвани пуканами на болотах задоволен
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20.07.2025 06:10 Ответить
Молодець!
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20.07.2025 00:44 Ответить
Просто захмарний рівень майстерності. Якби Саня був американцем, то вже називали б його найкращим в історії боксу
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20.07.2025 00:45 Ответить
Прикинь , його і так назвали найкращим , а іще він - українець !
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20.07.2025 01:56 Ответить
Його і так назовуть. Саме з-за захмарності рівня боксу. Дюбуа в 27 років мав 21 перемогу та 21 нокаут - розчавив усіх міццю. І тут на нього виходить 38-річний боєць, та цей Дюбуа не може зовсім нічого зробити. Він, як той Гасієв, який "Я нє могу подстроиться". І це той, хто Джошуа на підлогу 3 рази кидав - а з Усиком, взагалі, не мав шансів, як ми побачили.
Усик підтвердив свій принцип: на кожний новий бій він був краще, ніж на минулий. Килограми додає, а швидкість не втрачає.
Буде визнаним "Найкращим важковаговиком всіх часів" - тут немає сумнівів.
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20.07.2025 04:15 Ответить
Боже! Оце радість! Вітаємо! Пишаємось! Плачемо від гордості!!! Так і Україна рашку нокаутує!!!
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20.07.2025 00:45 Ответить
а відуха нокауту буде?
Вже жесь в новинах проскочило, що Усік вклався в 5 раундів
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20.07.2025 00:45 Ответить
Та на лівболл чітко так переглянув, фантастичні два підряд ногдауни і фсьоооо
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20.07.2025 00:47 Ответить
https://x.com/Vlad_Pryimenko/status/1946690884709290005?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1946690884709290005%7Ctwgr%5E3d69629120a40987092d46c37479232a7d2a72e3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ua-football.com%2Fua%2Fsport%2Fbox%2F1752962597-usik-dyubua-video-vbivchogo-nokautu-vid-************-boksera.html так, побачив відео
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20.07.2025 01:13 Ответить
блін, таке чмо отримало... А як лізло побитися в поєдинку поглядами...
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20.07.2025 01:15 Ответить
Та отож...Як казав кучмО - це вже ж було
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20.07.2025 01:24 Ответить
Хлопці, тут якраз і інтернет не глючив. Все бачили, навіть все затихло навкруги.
Усик - красава. Переможець!! Ми переможемо. Слава Україні!
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20.07.2025 00:46 Ответить
Ох зараз козлопикі лютують!!
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20.07.2025 00:48 Ответить
Завтра вилізе якась захарова та скаже, що він "їхній", як і борщ
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20.07.2025 01:08 Ответить
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20.07.2025 00:52 Ответить
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20.07.2025 00:53 Ответить
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20.07.2025 00:54 Ответить
Хоча це ще не підтверджено, були проведені оцінки, які свідчать про те, що Усик отримає приблизно дві третини гонорару з виплатою у 100 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як Дюбуа отримає 50 мільйонів фунтів стерлінгів - це буде рекорд для лондонця.
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20.07.2025 01:01 Ответить
Дюбуа йшов не за перемогою а за грошима,Саня йшов за перемогою і за грошима,в ітозі перемогли всі ))
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20.07.2025 01:27 Ответить
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20.07.2025 04:30 Ответить
Взагалі то у Усика є ще пояс IBO який рівноцінний
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20.07.2025 00:52 Ответить
Вітання.
Швидко.
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20.07.2025 00:52 Ответить
В представлении было все ЧЕТКО написано ( на английском ) - Симферополь Крым Украина ! ( успокойтесь уже по этому вопросу ) .
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20.07.2025 00:57 Ответить
Після бою Усік на весь Уємблі подякував тим хлопцям військовим які зараз на фронті боронять Украіну, сказав що ця його перемога і для них ! Ще запитання є ?
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20.07.2025 00:59 Ответить
Вемблі
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20.07.2025 01:31 Ответить
І що тільки завдяки їм він має можливість тут (на Вемблі) боксувати.
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20.07.2025 04:18 Ответить
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20.07.2025 00:54 Ответить
Олександр подякував найкращим людям - захисникам які боронять Уураїну та вільний світ від рашистської нечисті.
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20.07.2025 00:54 Ответить
Коли за тобою вся Україна, в тому числі найкраща її частина - ЗСУ, ти непереможний Усик, коли за тобою попи і паства темної рпц/упц (мп) - ти "уставший" Ломаченко. 😊
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20.07.2025 01:00 Ответить
а що, Дюбуа не підтримував Україну у визвольній боротьбі проти рф, що Усік так швидко його замордував? Якщо підтримував, то Усік міг би і по очкам перемогти.
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20.07.2025 00:58 Ответить
якби хоч десь публічно виказав підтримку Україні у війні з рф, то міг би протриматись до дванадцятого раунду. А так - ганебна поразка у п'ятому.
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20.07.2025 01:12 Ответить
По перше - відповів за дуже брудний удар Дюбуа на початку. По друге - за чутливі образи та порівняння від Дюбуа ще до поєдинку.
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20.07.2025 01:09 Ответить
Не пропоную рахувати чужі гроші, але для правильної карми публічної людини, що ніби то представляє Україну, не завадить, хоч раз, хоч символічні піввідсотка від багатомільйонних гонорарів на дрони закинути. Для Крима Божого. Тільки не треба порівнювати з актором в ролі президента. Йому можна, він тут на гастролях і не має до України жодного відношення.
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20.07.2025 01:38 Ответить
Не пропонуєш , то і не рахуй ! Ти в курсі що і куди він давав ? Ти його бухгалтер ? Чого тебе жаба за чужі гроші давить ? Давай я тобі раз у пику заціжу і за це перерахую тисячу долярів на дрони , бо ти ж не дюбуа , за тебе взагалі нічого не заплатять .
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20.07.2025 02:02 Ответить
А Ви хіба не в курсі,що Усик перераховує ЗСУ свої особисті кошти? У його команді заявили, що Олександр це не афішує. Однак Сергій Лапін заявив, що сумарна допомога боксера армії вже перевищила позначку одного мільйона доларів..... Усик та його команда також створили БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЛЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ ,,Usyk Foundation", щоб залучити фінансову підтримку з боку міжнародної спільноти - небайдужих людей, які хочуть зробити свій внесок у настання миру. Безпосередню реалізацію деяких проєктів в Україні забезпечить BGV Charity Fund, партнер фонду Олександра Усика. Головним напрямом роботи фонду є допомога цивільному населенню. Основна мета - забезпечити базові потреби людей, що постраждали від війни. Гуманітарна допомога доставлятиметься до органів місцевого самоврядування, медичних установ та гуманітарних штабів по всій Україні. До речі: ФʼЮРІ ЗАДОНАТИВ $1,25 МЛН НА ЗСУ. І це було не добровільно. Це було законтрактовано.І це стало можливим завдяки наполегливій позиції Олександра Усика та його команд! тому що саме вони поставили таку умову при підписанні головного контракту на бій Усик - Ф'юрі....
А ви і далі росказуйте, який Усик поганий і якийсь не такий 🤬
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20.07.2025 02:57 Ответить
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20.07.2025 01:47 Ответить
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20.07.2025 01:48 Ответить
Відео бою, нокдауну і нокауту - https://x.com/Grizzdasmoker/status/1946692991160131659 тут.
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20.07.2025 02:12 Ответить
Видалили відео.
Можливо, Френк Уоррен заллє його на ютуб, як це робить Туркі аль Шейх, коли бій йде у Саудівській Аравії.
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20.07.2025 04:21 Ответить
Усику потрібен третій бій з Ф'юрі
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20.07.2025 02:07 Ответить
А навіщо...По двічі кожного відмутузив....Що доводити? Що не вияснено?
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20.07.2025 08:35 Ответить
РЕСПЕКТИЩЕ УСИКУ !!!
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20.07.2025 02:08 Ответить
За цей бій Усік отримає 135 млн (!) - хтось не знав ...?
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20.07.2025 02:43 Ответить
Що там, у вас сьогодні траур?
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20.07.2025 08:22 Ответить
Взагалі пофіг.....
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20.07.2025 05:25 Ответить
шо опять !?
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20.07.2025 06:21 Ответить
ДаніЄля, а не ДаніЕля.

Іншомовне Е після І йотується за правилами української мови (за новим і старим правописами).

Правопис 2019, § 130, 1... Після букв на позначення голосних, після "ь" і апострофа в загальних і власних назвах звичайно вживаємо букву є... МаріЄнбург, ТріЄст; СьЄрра-Леóне; АріЄль, ВандріЄс, ДіЄго, ДаніЄль, МаріЄтта.
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20.07.2025 06:32 Ответить
"Після букв на позначення..."

Букв чи літер?
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20.07.2025 08:01 Ответить
Про слова синоніми чув, угу🤔🧐😁
До речі, поле'тів, чи полеті'в 😁
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20.07.2025 08:28 Ответить
Наш Александр Усик переехал катком, буквально деклассировал всех отборных британских сверхтяжей. На его фоне руснявая гордость - Поветкин, выглядит как мешок с удобрениями. Для унавоживания почвы.
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20.07.2025 07:24 Ответить
Почему Поветкин выглядит "как", - будь попроще, для чего эти сравнительные союзы, пиши поветкин гавно💩 Так будет коротко, сильно и страшно 😝😝😝😝😝😜🤪
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20.07.2025 08:32 Ответить
Якщо комусь цікаво, то ось відео бою у гарній якості (1080):

https://new.fex.net/ru/s/dk3l4oe
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20.07.2025 08:19 Ответить
путін -п#дорас!
Обама-чмо!
Усик -Чемпіон!
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20.07.2025 08:40 Ответить
Потужний удар по раше!!Як же вони зараз скаженіють!! Молодець Усик! Герой! Дай Боже тобі усіх Благ!Слава Україні!!
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20.07.2025 08:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_iyN43JDjDI РЕАКЦІЯ рОСІЯН НА ПЕРЕМОГУ УСИКА НАД ДЮБУА У 2 БОЇ-РЕВАНШІ
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20.07.2025 08:47 Ответить
Бидлу не вистачає мордобоїв з тецекістами. Треба більше насилля і на екрані
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20.07.2025 09:05 Ответить
Отличная работа Александра,заманил в ловушку и втащил англичанину с французкной фамилией.
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20.07.2025 09:06 Ответить
 
 