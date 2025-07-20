Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

В ночь на воскресенье, 20 июля, украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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