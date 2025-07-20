Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
В ночь на воскресенье, 20 июля, украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Дополняется...
Топ комментарии
+36 NELSON
показать весь комментарий20.07.2025 00:59 Ответить Ссылка
+35 Tychus Findlay
показать весь комментарий20.07.2025 00:45 Ответить Ссылка
+33 Olena Teslenko
показать весь комментарий20.07.2025 00:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
реакція ЦАПІВ у мережах
відео нарізки бою - цапи кажуть купленого ...
Усик підтвердив свій принцип: на кожний новий бій він був краще, ніж на минулий. Килограми додає, а швидкість не втрачає.
Буде визнаним "Найкращим важковаговиком всіх часів" - тут немає сумнівів.
Вже жесь в новинах проскочило, що Усік вклався в 5 раундів
Усик - красава. Переможець!! Ми переможемо. Слава Україні!
Швидко.
А ви і далі росказуйте, який Усик поганий і якийсь не такий 🤬
Можливо, Френк Уоррен заллє його на ютуб, як це робить Туркі аль Шейх, коли бій йде у Саудівській Аравії.
Іншомовне Е після І йотується за правилами української мови (за новим і старим правописами).
Правопис 2019, § 130, 1... Після букв на позначення голосних, після "ь" і апострофа в загальних і власних назвах звичайно вживаємо букву є... МаріЄнбург, ТріЄст; СьЄрра-Леóне; АріЄль, ВандріЄс, ДіЄго, ДаніЄль, МаріЄтта.
Букв чи літер?
До речі, поле'тів, чи полеті'в 😁
https://new.fex.net/ru/s/dk3l4oe
Обама-чмо!
Усик -Чемпіон!