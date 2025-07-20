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Новини Бій Усик-Дюбуа
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Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу

Бій Усика

У ніч на неділю, 20 липня, український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію бою.

Боксерський поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На кону стояли титули за версіями WBO, WBC, WBA, якими володів Усик, та IBF, який належав Дюбуа.

Усик переміг свого суперника Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Перемога дозволила українському боксеру об'єднати всі пояси та залишитися абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що бій Усик-Дюбуа є реваншем між боксерами. Вперше боксери зустрілися між собою у ринзі у серпні 2023 року - тоді Олександр переміг британця, нокаутувавши його у дев'ятому раунді.

Дивіться також: Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

бокс (171) спорт (1639) Усик Олександр (77)


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Топ коментарі
+22
Боже! Оце радість! Вітаємо! Пишаємось! Плачемо від гордості!!! Так і Україна рашку нокаутує!!!
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20.07.2025 00:45 Відповісти
+21
Просто захмарний рівень майстерності. Якби Саня був американцем, то вже називали б його найкращим в історії боксу
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20.07.2025 00:45 Відповісти
+16
Після бою Усік на весь Уємблі подякував тим хлопцям військовим які зараз на фронті боронять Украіну, сказав що ця його перемога і для них ! Ще запитання є ?
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20.07.2025 00:59 Відповісти
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Усик ЧЕМП!!!
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20.07.2025 00:43 Відповісти
Молодець!
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20.07.2025 00:44 Відповісти
Просто захмарний рівень майстерності. Якби Саня був американцем, то вже називали б його найкращим в історії боксу
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20.07.2025 00:45 Відповісти
Боже! Оце радість! Вітаємо! Пишаємось! Плачемо від гордості!!! Так і Україна рашку нокаутує!!!
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20.07.2025 00:45 Відповісти
а відуха нокауту буде?
Вже жесь в новинах проскочило, що Усік вклався в 5 раундів
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20.07.2025 00:45 Відповісти
Та на лівболл чітко так переглянув, фантастичні два підряд ногдауни і фсьоооо
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20.07.2025 00:47 Відповісти
https://x.com/Vlad_Pryimenko/status/1946690884709290005?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1946690884709290005%7Ctwgr%5E3d69629120a40987092d46c37479232a7d2a72e3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ua-football.com%2Fua%2Fsport%2Fbox%2F1752962597-usik-dyubua-video-vbivchogo-nokautu-vid-************-boksera.html так, побачив відео
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20.07.2025 01:13 Відповісти
блін, таке чмо отримало... А як лізло побитися в поєдинку поглядами...
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20.07.2025 01:15 Відповісти
Та отож...Як казав кучмО - це вже ж було
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20.07.2025 01:24 Відповісти
Хлопці, тут якраз і інтернет не глючив. Все бачили, навіть все затихло навкруги.
Усик - красава. Переможець!! Ми переможемо. Слава Україні!
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20.07.2025 00:46 Відповісти
Ох зараз козлопикі лютують!!
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20.07.2025 00:48 Відповісти
Завтра вилізе якась захарова та скаже, що він "їхній", як і борщ
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20.07.2025 01:08 Відповісти
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20.07.2025 00:52 Відповісти
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20.07.2025 00:53 Відповісти
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20.07.2025 00:54 Відповісти
Хоча це ще не підтверджено, були проведені оцінки, які свідчать про те, що Усик отримає приблизно дві третини гонорару з виплатою у 100 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як Дюбуа отримає 50 мільйонів фунтів стерлінгів - це буде рекорд для лондонця.
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20.07.2025 01:01 Відповісти
Дюбуа йшов не за перемогою а за грошима,Саня йшов за перемогою і за грошима,в ітозі перемогли всі ))
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20.07.2025 01:27 Відповісти
Взагалі то у Усика є ще пояс IBO який рівноцінний
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20.07.2025 00:52 Відповісти
Вітання.
Швидко.
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20.07.2025 00:52 Відповісти
В представлении было все ЧЕТКО написано ( на английском ) - Симферополь Крым Украина ! ( успокойтесь уже по этому вопросу ) .
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20.07.2025 00:57 Відповісти
Після бою Усік на весь Уємблі подякував тим хлопцям військовим які зараз на фронті боронять Украіну, сказав що ця його перемога і для них ! Ще запитання є ?
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20.07.2025 00:59 Відповісти
Вемблі
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20.07.2025 01:31 Відповісти
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20.07.2025 00:54 Відповісти
Олександр подякував найкращим людям - захисникам які боронять Уураїну та вільний світ від рашистської нечисті.
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20.07.2025 00:54 Відповісти
Коли за тобою вся Україна, в тому числі найкраща її частина - ЗСУ, ти непереможний Усик, коли за тобою попи і паства темної рпц/упц (мп) - ти "уставший" Ломаченко. 😊
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20.07.2025 01:00 Відповісти
а що, Дюбуа не підтримував Україну у визвольній боротьбі проти рф, що Усік так швидко його замордував? Якщо підтримував, то Усік міг би і по очкам перемогти.
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20.07.2025 00:58 Відповісти
якби хоч десь публічно виказав підтримку Україні у війні з рф, то міг би протриматись до дванадцятого раунду. А так - ганебна поразка у п'ятому.
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20.07.2025 01:12 Відповісти
По перше - відповів за дуже брудний удар Дюбуа на початку. По друге - за чутливі образи та порівняння від Дюбуа ще до поєдинку.
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20.07.2025 01:09 Відповісти
Не пропоную рахувати чужі гроші, але для правильної карми публічної людини, що ніби то представляє Україну, не завадить, хоч раз, хоч символічні піввідсотка від багатомільйонних гонорарів на дрони закинути. Для Крима Божого. Тільки не треба порівнювати з актором в ролі президента. Йому можна, він тут на гастролях і не має до України жодного відношення.
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20.07.2025 01:38 Відповісти
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20.07.2025 01:47 Відповісти
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20.07.2025 01:48 Відповісти
 
 