Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу

У ніч на неділю, 20 липня, український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію бою.

Боксерський поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

На кону стояли титули за версіями WBO, WBC, WBA, якими володів Усик, та IBF, який належав Дюбуа.

Усик переміг свого суперника Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Перемога дозволила українському боксеру об'єднати всі пояси та залишитися абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що бій Усик-Дюбуа є реваншем між боксерами. Вперше боксери зустрілися між собою у ринзі у серпні 2023 року - тоді Олександр переміг британця, нокаутувавши його у дев'ятому раунді.

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