Усик нокаутував Дюбуа і захистив звання абсолютного чемпіона світу з боксу
У ніч на неділю, 20 липня, український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у реванші за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію бою.
Боксерський поєдинок відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
На кону стояли титули за версіями WBO, WBC, WBA, якими володів Усик, та IBF, який належав Дюбуа.
Усик переміг свого суперника Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.
Перемога дозволила українському боксеру об'єднати всі пояси та залишитися абсолютним чемпіоном світу.
Нагадаємо, що бій Усик-Дюбуа є реваншем між боксерами. Вперше боксери зустрілися між собою у ринзі у серпні 2023 року - тоді Олександр переміг британця, нокаутувавши його у дев'ятому раунді.
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Усик - красава. Переможець!! Ми переможемо. Слава Україні!
Швидко.