Україна здобула золото чемпіонату світу з художньої гімнастики вперше з 2013 року

Збірна України з художньої гімнастики здобула золоті медалі Чемпіонату світу 2025 року в групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Українську команду представляли Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак.

За виступ у фіналі гімнастки заробили 28,650 балів, мінімально випередивши Бразилію. Третіми стали китаянки.

Для України це друге в історії золото ЧС у групових вправах. Вперше синьо-жовті здобули перемогу у цій дисципліні у 2002 році.

А останнє золото на ЧС Україна отримувала в 2013-му, тоді Ганна Різатдінова перемогла у вправах з обручем.