Україна здобула золото чемпіонату світу з художньої гімнастики вперше з 2013 року
Збірна України з художньої гімнастики здобула золоті медалі Чемпіонату світу 2025 року в групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Українську команду представляли Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак.
За виступ у фіналі гімнастки заробили 28,650 балів, мінімально випередивши Бразилію. Третіми стали китаянки.
Для України це друге в історії золото ЧС у групових вправах. Вперше синьо-жовті здобули перемогу у цій дисципліні у 2002 році.
А останнє золото на ЧС Україна отримувала в 2013-му, тоді Ганна Різатдінова перемогла у вправах з обручем.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
natali goncharova #436730
показати весь коментар25.08.2025 00:42 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль