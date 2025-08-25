ГУР идентифицировало организаторов милитаризации украинских детей на оккупированных территориях

Главное управление разведки обнародовало данные семи человек, которые организовывали военную подготовку украинских детей во временно захваченных регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

"Государство-агрессор РФ продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины. В частности, Россия проводит целенаправленные мероприятия по принудительной интеграции детей с временно оккупированных территорий Украины в российское общество и по их военно-патриотическому и идеологическому "воспитанию".

Разрушая их национальную идентичность и навязывая искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет эти дети пополнят мобилизационный ресурс для будущих войн Кремля", - говорится в сообщении.

Среди опубликованных сегодня фигурантов:

руководство спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак";

руководство движения "Юнармия";

представители оккупационной и региональной власти РФ;

руководительница проекта по содействию усыновлению украинских детей.

Данные об указанных лицах и этих организациях были получены от участников хакатона "War&Sanctions", который состоялся в мае.

Идентификация организаторов и исполнителей преступлений - первый шаг на пути к установлению справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления.

