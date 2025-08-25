РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 529 16

ГУР идентифицировало организаторов милитаризации украинских детей на оккупированных территориях

Милитаризация украинских детей на оккупированных территориях

Главное управление разведки обнародовало данные семи человек, которые организовывали военную подготовку украинских детей во временно захваченных регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

"Государство-агрессор РФ продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины. В частности, Россия проводит целенаправленные мероприятия по принудительной интеграции детей с временно оккупированных территорий Украины в российское общество и по их военно-патриотическому и идеологическому "воспитанию".

Разрушая их национальную идентичность и навязывая искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет эти дети пополнят мобилизационный ресурс для будущих войн Кремля", - говорится в сообщении.

Среди опубликованных сегодня фигурантов:

  • руководство спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак";
  • руководство движения "Юнармия";
  • представители оккупационной и региональной власти РФ;
  • руководительница проекта по содействию усыновлению украинских детей.

Данные об указанных лицах и этих организациях были получены от участников хакатона "War&Sanctions", который состоялся в мае.

Идентификация организаторов и исполнителей преступлений - первый шаг на пути к установлению справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления.

дети (6691) оккупация (10268) ГУР (561)
Топ комментарии
+6
На таких треба ставить, відразу, жирну "точку"... Криваву... Колись Маріо Пьюзо, устами свого літературного героя, сказав правильну річ: "Один "розумник" з портфелем, може вкрасти більше, ніж десять громил з автоматами...". Тут - те саме... Один кацапський агітатор може наробить більше біди, ніж десять штурмовиків, з автоматами, на фронті. Бо вони отруюють СОТНІ мізків, які завтра візьмуть в руки зброю, і підуть вмирать за "Рассєю" "кремлівських упирів"...
Коли почнеться методичний відстріл" цих агітаторів (а охоронять їх, ніхто серйозно, не буде) - у інших різко пропаде бажання ставать "мучениками за "русский мир"...
25.08.2025 08:28 Ответить
+2
Це була дуже складна спецоперація, але буданов справився...
25.08.2025 08:25 Ответить
+1
Ну і де, ІПП, місце проживання
25.08.2025 08:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ну і де, ІПП, місце проживання
25.08.2025 08:25 Ответить
Це була дуже складна спецоперація, але буданов справився...
25.08.2025 08:25 Ответить
Роками це пишу. Ліквідуйте кіселя. Ліквідуйте скабєїху. Підірвіть телевежу Останкіно. Але у ГУР інші пріоритети.
25.08.2025 08:32 Ответить
А може підеш куди подалі? Я тобі що...Буданов?
25.08.2025 08:42 Ответить
На жаль , але це втрачене покоління для України. Через кілька років вони почнуть нас вбивати так само,як це роблять кацапи.
25.08.2025 08:35 Ответить
Там батьки вата або етнічні кацапи - вороги України.
25.08.2025 10:56 Ответить
Якщо ці засранці залишили закордонні паспорти України, так вони ще і у ЕС їздять через Стамбул чи Єреван
ТРЕБА ці призвища з номерами закордонних паспортів передати у прикордонну службу ЕС

А ВЗАГАЛІ то мабуть продажа закордонних українських паспортів для ТОТ -=зараз дорогий бизнес для деяких діячив типа Верещук і Ко.
25.08.2025 09:06 Ответить
До нашої покоївки на фірми приїздила сестра з Криму і ходила получала закордонний паспорт у Києві . Вони мабуть ці контакти один одному передають . А працівники і раді грошам
З одного боку - нехай їздять , але ж вони всюди пістять що українці - нацисти
25.08.2025 09:14 Ответить
Якщо ці жінка приїжджала до сестри у Київ, то в неї вже є загранпаспорт український. Іншого варіанту нема. Їдуть вони через багато кордонів. Тут ви щось негативу нагнали на людину. А ось про те, що вони там говорять, та щей огульно про всіх таке говорити, то це вже точно зайве. Не всі. Більшість просто не готова становитися бомжами. Деякі настільки бояться покидати рідну домівку, що вибирають загибель. Хто не був на їх місці, тому їх не зрозуміти
25.08.2025 10:54 Ответить
Я зараз не про людей, а про те що чиновники продають загранпаспорти
Ця жинка призджала до 2022, тобто тоді їздили з Криму через територію України
25.08.2025 10:59 Ответить
якщо копнути глибше то більшість з ціх покидьків були причетні до зеленої мразоти
25.08.2025 09:26 Ответить
ГУР більше зайнятися нічим?
25.08.2025 09:49 Ответить
 
 