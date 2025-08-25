УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9344 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
1 270 13

ГУР ідентифікувало організаторів мілітаризації українських дітей на окупованих територіях

Мілітаризація українських дітей на окупованих територіях

Головне управління розвідки оприлюднило дані семи осіб, які організовували військову підготовку українських дітей у тимчасово захоплених регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.

"Держава-агресор РФ продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, Росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного "виховання".

Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля",  - йдеться в повідомленні.

Серед опублікованих сьогодні фігурантів:

  • керівництво спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак";
  • керівництво руху "Юнармія";
  • представники окупаційної та регіональної влади РФ;
  • очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Дані про зазначених осіб та ці організації були отримані від учасників хакатону "War&Sanctions", який відбувся в травні.

Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів – перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях з 1 вересня примусово встановлюватимуть російський месенджер-шпигун Max, - ЦНС

Автор: 

діти (5272) окупація (6828) ГУР (640)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
На таких треба ставить, відразу, жирну "точку"... Криваву... Колись Маріо Пьюзо, устами свого літературного героя, сказав правильну річ: "Один "розумник" з портфелем, може вкрасти більше, ніж десять громил з автоматами...". Тут - те саме... Один кацапський агітатор може наробить більше біди, ніж десять штурмовиків, з автоматами, на фронті. Бо вони отруюють СОТНІ мізків, які завтра візьмуть в руки зброю, і підуть вмирать за "Рассєю" "кремлівських упирів"...
Коли почнеться методичний відстріл" цих агітаторів (а охоронять їх, ніхто серйозно, не буде) - у інших різко пропаде бажання ставать "мучениками за "русский мир"...
показати весь коментар
25.08.2025 08:28 Відповісти
+2
Це була дуже складна спецоперація, але буданов справився...
показати весь коментар
25.08.2025 08:25 Відповісти
+1
Ну і де, ІПП, місце проживання
показати весь коментар
25.08.2025 08:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і де, ІПП, місце проживання
показати весь коментар
25.08.2025 08:25 Відповісти
Це була дуже складна спецоперація, але буданов справився...
показати весь коментар
25.08.2025 08:25 Відповісти
На таких треба ставить, відразу, жирну "точку"... Криваву... Колись Маріо Пьюзо, устами свого літературного героя, сказав правильну річ: "Один "розумник" з портфелем, може вкрасти більше, ніж десять громил з автоматами...". Тут - те саме... Один кацапський агітатор може наробить більше біди, ніж десять штурмовиків, з автоматами, на фронті. Бо вони отруюють СОТНІ мізків, які завтра візьмуть в руки зброю, і підуть вмирать за "Рассєю" "кремлівських упирів"...
Коли почнеться методичний відстріл" цих агітаторів (а охоронять їх, ніхто серйозно, не буде) - у інших різко пропаде бажання ставать "мучениками за "русский мир"...
показати весь коментар
25.08.2025 08:28 Відповісти
Роками це пишу. Ліквідуйте кіселя. Ліквідуйте скабєїху. Підірвіть телевежу Останкіно. Але у ГУР інші пріоритети.
показати весь коментар
25.08.2025 08:32 Відповісти
А може підеш куди подалі? Я тобі що...Буданов?
показати весь коментар
25.08.2025 08:42 Відповісти
На жаль , але це втрачене покоління для України. Через кілька років вони почнуть нас вбивати так само,як це роблять кацапи.
показати весь коментар
25.08.2025 08:35 Відповісти
Якщо ці засранці залишили закордонні паспорти України, так вони ще і у ЕС їздять через Стамбул чи Єреван
ТРЕБА ці призвища з номерами закордонних паспортів передати у прикордонну службу ЕС

А ВЗАГАЛІ то мабуть продажа закордонних українських паспортів для ТОТ -=зараз дорогий бизнес для деяких діячив типа Верещук і Ко.
показати весь коментар
25.08.2025 09:06 Відповісти
До нашої покоївки на фірми приїздила сестра з Криму і ходила получала закордонний паспорт у Києві . Вони мабуть ці контакти один одному передають . А працівники і раді грошам
З одного боку - нехай їздять , але ж вони всюди пістять що українці - нацисти
показати весь коментар
25.08.2025 09:14 Відповісти
якщо копнути глибше то більшість з ціх покидьків були причетні до зеленої мразоти
показати весь коментар
25.08.2025 09:26 Відповісти
ГУР більше зайнятися нічим?
показати весь коментар
25.08.2025 09:49 Відповісти
 
 