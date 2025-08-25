ГУР ідентифікувало організаторів мілітаризації українських дітей на окупованих територіях
Головне управління розвідки оприлюднило дані семи осіб, які організовували військову підготовку українських дітей у тимчасово захоплених регіонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.
"Держава-агресор РФ продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, Росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного "виховання".
Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля", - йдеться в повідомленні.
Серед опублікованих сьогодні фігурантів:
- керівництво спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак";
- керівництво руху "Юнармія";
- представники окупаційної та регіональної влади РФ;
- очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.
Дані про зазначених осіб та ці організації були отримані від учасників хакатону "War&Sanctions", який відбувся в травні.
Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів – перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини.
Коли почнеться методичний відстріл" цих агітаторів (а охоронять їх, ніхто серйозно, не буде) - у інших різко пропаде бажання ставать "мучениками за "русский мир"...
ТРЕБА ці призвища з номерами закордонних паспортів передати у прикордонну службу ЕС
А ВЗАГАЛІ то мабуть продажа закордонних українських паспортів для ТОТ -=зараз дорогий бизнес для деяких діячив типа Верещук і Ко.
З одного боку - нехай їздять , але ж вони всюди пістять що українці - нацисти