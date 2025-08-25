ГУР ідентифікувало організаторів мілітаризації українських дітей на окупованих територіях

Головне управління розвідки оприлюднило дані семи осіб, які організовували військову підготовку українських дітей у тимчасово захоплених регіонах.

"Держава-агресор РФ продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, Росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного "виховання".

Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля", - йдеться в повідомленні.

Серед опублікованих сьогодні фігурантів:

керівництво спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак";

керівництво руху "Юнармія";

представники окупаційної та регіональної влади РФ;

очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Дані про зазначених осіб та ці організації були отримані від учасників хакатону "War&Sanctions", який відбувся в травні.

Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів – перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини.

