Двое сотрудников прокуратуры пострадали вследствие удара дрона на Херсонщине

Об этом пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 25 августа 2025 года около 18:30 военные РФ на трассе Николаев - Херсон атаковали с помощью беспилотника служебный автомобиль ораганов прокуратуры.

Вследствие удара ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела. Сейчас оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

беспилотник (4140) Херсонская область (5133) война в Украине (5806)
Згорів Ланос?
25.08.2025 20:55 Ответить
Якщо інваліди від крупи,то і фуй з ними..
25.08.2025 20:55 Ответить
В херсонській прокуратурі не усі погані, є дуже порядні.
25.08.2025 21:19 Ответить
Свєжо пітаніє но сєрітся с трудом..
25.08.2025 21:37 Ответить
Завтра їм УБД гарантовано
25.08.2025 21:24 Ответить
В них вже була оформлена інвалідність.
Чуйка...
25.08.2025 21:51 Ответить
 
 