Двое сотрудников прокуратуры пострадали вследствие удара дрона на Херсонщине

Двое работников прокуратуры пострадали вследствие атаки вражеского дрона на Херсонщине.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 25 августа 2025 года около 18:30 военные РФ на трассе Николаев - Херсон атаковали с помощью беспилотника служебный автомобиль ораганов прокуратуры.

Вследствие удара ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела. Сейчас оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

