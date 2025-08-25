УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11242 відвідувача онлайн
Новини Атаки безпілотників на Херсонщину
230 2

Двоє працівників прокуратури постраждали через удар дрона на Херснощині

Двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону на Херсонщині

Двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрона в Херсонській області.

Про це пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 25 серпня 2025 року близько 18:30 військові РФ на трасі Миколаїв - Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури.

Унаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доставлені у лікарню для надання медичної допомоги.

Читайте: Рашисти скинули три КАБи на передмістя Херсону

Автор: 

безпілотник (4749) Херсонська область (6129) війна в Україні (5846)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згорів Ланос?
показати весь коментар
25.08.2025 20:55 Відповісти
Якщо інваліди від крупи,то і фуй з ними..
показати весь коментар
25.08.2025 20:55 Відповісти
 
 