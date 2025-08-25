Двоє працівників прокуратури постраждали через удар дрона на Херснощині
Двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрона в Херсонській області.
Про це пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 25 серпня 2025 року близько 18:30 військові РФ на трасі Миколаїв - Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури.
Унаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доставлені у лікарню для надання медичної допомоги.
