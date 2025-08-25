РУС
Задержан мужчина, носивший фугасный снаряд в пакете на Николаевщине

В Николаевской области задержали мужчину, который носил с собой снаряд

В Снигиревке Николаевской области полицейские сообщили 32-летнему мужчине о подозрении в незаконном хранении боеприпаса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что днем 22 августа местный житель сообщил о 34-летнем мужчине с пакетом, в котором был боеприпас. По требованию очевидца подозреваемый оставил боеприпас на открытом месте.

"При осмотре содержимого пакета полицейские обнаружили боевую часть боеприпаса, которая относится к классу осколочно-фугасных снарядов, снаряженная взрывателем в сведенном состоянии. Специалисты взрывотехнической службы уничтожили обнаруженное взрывное устройство в специально отведенном месте", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что мужчина нашел снаряд и решил оставить его себе.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Николаев (2190) Николаевская область (2201) Николаевский район (110) снаряд (4)
І такий дебіл, зі снарядом в пакеті, може сісти разом з вами в маршрутку, або тролейбус.
Ну не йо🤬те?
25.08.2025 22:01 Ответить
Та йому що,в нього ще один є
25.08.2025 22:37 Ответить
За філософією деяких "гуманістів", якщо б снаряд вибухнув, цього дебіла вбила б війна, а не його дебілізм.

Чи то стосується тільки дебілів, які з автобусів ТЦК випригують... 😉
25.08.2025 22:37 Ответить
 
 