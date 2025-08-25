Задержан мужчина, носивший фугасный снаряд в пакете на Николаевщине

В Снигиревке Николаевской области полицейские сообщили 32-летнему мужчине о подозрении в незаконном хранении боеприпаса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что днем 22 августа местный житель сообщил о 34-летнем мужчине с пакетом, в котором был боеприпас. По требованию очевидца подозреваемый оставил боеприпас на открытом месте.

"При осмотре содержимого пакета полицейские обнаружили боевую часть боеприпаса, которая относится к классу осколочно-фугасных снарядов, снаряженная взрывателем в сведенном состоянии. Специалисты взрывотехнической службы уничтожили обнаруженное взрывное устройство в специально отведенном месте", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что мужчина нашел снаряд и решил оставить его себе.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".