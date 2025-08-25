УКР
Затримано чоловіка, який носив фугасний снаряд у пакеті на Миколаївщині

На Миколаївщині затримали чоловіка, що носив зі собою снаряд

У Снігурівці на Миколаївщині поліцейські повідомили 32-річному чоловіку про підозру в незаконному зберіганні боєприпасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Нацполіції Миколаївщини.

Зазначається, що вдень 22 серпня місцевий житель повідомив про 34-річного чоловіка з пакетом, у якому був боєприпас. На вимогу очевидця підозрюваний залишив боєприпас на відкритому місці.

"Під час огляду вмісту пакета поліцейські виявили бойову частину боєприпасу, яка належить до класу осколково-фугасних снарядів, споряджена підривачем у зведеному стані. Фахівці вибухотехнічної служби знищили виявлений вибуховий пристрій у спеціально відведеному місці", - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що чоловік знайшов снаряд і вирішив залишити його собі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у "незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

