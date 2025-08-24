Радник Кіма Жело звинуватив мера Сєнкевича та Замазєєву в корупції. ВIДЕО

Радник глави Миколаївської ОВА з питань боротьби із корупцією Денис Жело звинуватив мера міста Олександра Сєнкевича у корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два сміттєвих мільярди пролетіли повз касу та мерські криптогаманці. У Миколаївського мера Олександра Сєнкевича розпочалися величезні проблеми. Вчорашні обшуки у Департаменті ЖКГ - це старт його політичного краху. Генпрокуратура запустила процес його обнулення та утилізації. А далі буде більше, яскравіше, жорсткіше та масштабніше. Є дуже багато оперативної інформації та напрацювань щодо Сєнкевича та його близького оточення. Думаю, що після корупційного скандалу голова Державного агентства за енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва також потрапить під роздачу. Щонайменше втратить посаду.

Чиновниця також засвітилася у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів на закупівлі вуличного освітлення. В рамках якої днями вручили підозру директору міського комунального підприємства, родичу підсудного Сергія Коренєва, який обіймає посаду заступника Миколаївського міського голови", - зазначив він.

За словами Жело, радник мера Іван Смиренський та начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай "системно добивають та грабують миколаївську медицину".

"Правоохоронцям потрібно ретельно перевірити, які фірми займаються закупівлею медичного обладнання та ремонтом міських лікарень. Під час розслідування вони обов'язково вийдуть на мера та його команду. А в цей час підсудний заступник мера Коренєв дограбовує департамент ЖКГ. А маріуполець Чучмай разом ще з одним підсудним з мерської команди Брижатим під час війни відмили сотні бюджетних мільйонів через комунальне підприємство "Миколаївські парки".

І це особистий мерський офшор. Далі відмиті кошти потрапляють в його криптогаманці. Американські та європейські рахунки оформлені на мерських фунтів. Зі столиці надійшов недвозначний посил - трощити всі схематози Сєнкевича. Наздоганяти, документувати мера та його холуїв по всіх напрямках. Щонайменше два правоохоронні відомства вже включилися до процесу. Також як і НАБУ, яке Сєнкевич нещодавно публічно звинуватив у заангажованості та непрофесіоналізмі. Стартує політичне сафарі. Під прицілом - воровитий скоморох, який вже десятиліттями паразитує на тілі Миколаєва", - додав він.

Раніше повідомлялось, що компанія "Waste To Energy Niko" виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд грн та 25-річним договором із мерією.

За даними ЗМІ, в компанії працює лише одна людина - Дмитро Гончаров, який є підлеглим голови Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої.

