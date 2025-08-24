УКР
1 502 21

Радник Кіма Жело звинуватив мера Сєнкевича та Замазєєву в корупції. ВIДЕО

Радник глави Миколаївської ОВА з питань боротьби із корупцією Денис Жело звинуватив мера міста Олександра Сєнкевича у корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два сміттєвих мільярди пролетіли повз касу та мерські криптогаманці. У Миколаївського мера Олександра Сєнкевича розпочалися величезні проблеми. Вчорашні обшуки у Департаменті ЖКГ - це старт його політичного краху. Генпрокуратура запустила процес його обнулення та утилізації. А далі буде більше, яскравіше, жорсткіше та масштабніше. Є дуже багато оперативної інформації та напрацювань щодо Сєнкевича та його близького оточення. Думаю, що після корупційного скандалу голова Державного агентства за енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва також потрапить під роздачу. Щонайменше втратить посаду. 

Чиновниця також засвітилася у кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів на закупівлі вуличного освітлення. В рамках якої днями вручили підозру директору міського комунального підприємства, родичу підсудного Сергія Коренєва, який обіймає посаду заступника Миколаївського міського голови", - зазначив він.

За словами Жело, радник мера Іван Смиренський та начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай "системно добивають та грабують миколаївську медицину".

Читайте також: Мерія Миколаєва погано провела конкурс на будівництво лінії сортування сміття, потрібні кращі умови, - Кім

"Правоохоронцям потрібно ретельно перевірити, які фірми займаються закупівлею медичного обладнання та ремонтом міських лікарень. Під час розслідування вони обов'язково вийдуть на мера та його команду. А в цей час підсудний заступник мера Коренєв дограбовує департамент ЖКГ. А маріуполець Чучмай разом ще з одним підсудним з мерської команди Брижатим під час війни відмили сотні бюджетних мільйонів через комунальне підприємство "Миколаївські парки".

І це особистий мерський офшор. Далі відмиті кошти потрапляють в його криптогаманці. Американські та європейські рахунки оформлені на мерських фунтів. Зі столиці надійшов недвозначний посил - трощити всі схематози Сєнкевича. Наздоганяти, документувати мера та його холуїв по всіх напрямках. Щонайменше два правоохоронні відомства вже включилися до процесу. Також як і НАБУ, яке Сєнкевич нещодавно публічно звинуватив у заангажованості та непрофесіоналізмі. Стартує політичне сафарі. Під прицілом - воровитий скоморох, який вже десятиліттями паразитує на тілі Миколаєва", - додав він.

Раніше повідомлялось, що компанія "Waste To Energy Niko" виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд грн та 25-річним договором із мерією.

За даними ЗМІ, в компанії працює лише одна людина - Дмитро Гончаров, який є підлеглим голови Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої.

Читайте: "Замість пояснень отримала хамство", - блогерка Берендакова про реакцію Сєнкевича на запитання щодо "мусорного" проєкту

Автор: 

корупція (4769) Миколаїв (1848) Миколаївська область (2353) Сєнкевич Олександр (230) Миколаївський район (115)
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Какиє мильіе слав,янскиє обличчя.
Браво браво браво
показати весь коментар
24.08.2025 12:40 Відповісти
Що вибрали, то і маємо. Ураїнцям подобаєтся коли їх обдирають гниди пархаті
показати весь коментар
24.08.2025 12:51 Відповісти
це на якій мові, мокшанін? ти руцьких давно бачив?
показати весь коментар
24.08.2025 13:42 Відповісти
по пиці зрозуміло що людина великих чеснот....
показати весь коментар
24.08.2025 12:46 Відповісти
авжеж, Рафік Кім нє віноват.
це не він втридорога колоди на фортифікацію продавав/купував.

злодійкуваті Курви !

.
показати весь коментар
24.08.2025 13:11 Відповісти
що за дурість така, судити про людину по її обличчю?
показати весь коментар
24.08.2025 13:49 Відповісти
Будь-якого чиновника , починаючи від голови сільради і вище можна
,,брати за дупу"і розслідувати у напрямку причетності до корупції---роботи ,,непочатий край".
показати весь коментар
24.08.2025 12:49 Відповісти
якщо посадити у банку сколопендру і скорпіона, то хто переможе? У кого які думки?
показати весь коментар
24.08.2025 12:54 Відповісти
Туди ще жабу отруйну - отримаємо цікаву отруту..
показати весь коментар
24.08.2025 12:57 Відповісти
безуглу сюди не притягуйте, її для виборів бережуть.
показати весь коментар
24.08.2025 13:13 Відповісти
Харі репають у "слуг",
Тільки найпотужніший худа!
Мабуть, всю команду "по.уй"
Веде наш лідор не "туда"!
показати весь коментар
24.08.2025 12:56 Відповісти
Всі замазані - злодій кричить лови злодія!
показати весь коментар
24.08.2025 13:00 Відповісти
Печать интеллекта не обезобразила сие чело достойного мужа, зачатого в пьяном угаре А всё-таки старик Ломброзо был в чём-то прав.
показати весь коментар
24.08.2025 13:10 Відповісти
Чому у них всіх паяльники як у дебілів?
показати весь коментар
24.08.2025 13:19 Відповісти
як добре починається, і закінчується як завжди, картата ковдра і свобода )
Але посадити цього пацюка давно треба було.
показати весь коментар
24.08.2025 13:28 Відповісти
Пора саджати або вішати всіх зелених пацюків -
заслужили ,
кончені злодюги 😡
показати весь коментар
24.08.2025 13:50 Відповісти
Словами класіка - https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM
показати весь коментар
24.08.2025 13:56 Відповісти
Це ж треба - зелені призначають всілякий екзотичний непотріб, лиш би не українців!
показати весь коментар
24.08.2025 13:56 Відповісти
Очевидно, що вкаїнчикам було дозволено обрати собі хазяїв, а не бути владою в своїй Україні.
показати весь коментар
24.08.2025 13:58 Відповісти
 
 