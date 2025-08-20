"Замість пояснень отримала хамство", - блогерка Берендакова про реакцію Сєнкевича на запитання щодо "мусорного" проєкту

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у грубій формі відповів блогерці, яка просила роз'яснити ситуацію із закупівлею послуг для "сміттєвого проєкту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила блогерка Катерина Берендакова.

Як зазначила блогерка, вона звернулася до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича з проханням відповісти на декілька питань щодо "мусорного" проєкту на 1,25 млрд фірмі, яка не має досвіду, обладнання та працівників.

"Замість пояснень отримала хамство!!! Це МЕР міста! Як він собі дозволяєте поводити із громадськістю!

Публічна особа має бути готова до гострих питань та серйозних тем, а тут... рівень пацанчика з району!", - написала Берендакова та опублікувала переписку з посадовцем.

