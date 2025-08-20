"Замість пояснень отримала хамство", - блогерка Берендакова про реакцію Сєнкевича на запитання щодо "мусорного" проєкту
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у грубій формі відповів блогерці, яка просила роз'яснити ситуацію із закупівлею послуг для "сміттєвого проєкту".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила блогерка Катерина Берендакова.
Як зазначила блогерка, вона звернулася до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича з проханням відповісти на декілька питань щодо "мусорного" проєкту на 1,25 млрд фірмі, яка не має досвіду, обладнання та працівників.
"Замість пояснень отримала хамство!!! Це МЕР міста! Як він собі дозволяєте поводити із громадськістю!
Публічна особа має бути готова до гострих питань та серйозних тем, а тут... рівень пацанчика з району!", - написала Берендакова та опублікувала переписку з посадовцем.
Топ коментарі
+11 Галина Боброва #582785
показати весь коментар20.08.2025 15:01 Відповісти Посилання
+8 НБ
показати весь коментар20.08.2025 15:02 Відповісти Посилання
+7 Gary Grant
показати весь коментар20.08.2025 14:56 Відповісти Посилання
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ведь он подражает ПРЕЗИДЕНТУ
Это президент ввел моду на ХАМСТВО
Это президент сказал - Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Учите матчасть, пани блогерка!!!!
Усі інші теревені, то теліпання обвислою єрундоюб перед очима «насєлєнія»!!! РигоАНАЛИ, це підтвердили, з двічі несудимим уркою!!
парєньпацаньчік с района", новоє літцо.