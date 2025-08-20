УКР
Новини Сварка Сєнкевича і блогерки
"Замість пояснень отримала хамство", - блогерка Берендакова про реакцію Сєнкевича на запитання щодо "мусорного" проєкту

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у грубій формі відповів блогерці, яка просила роз'яснити ситуацію із закупівлею послуг для "сміттєвого проєкту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила блогерка Катерина Берендакова.

Як зазначила блогерка, вона звернулася до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича з проханням відповісти на декілька питань щодо "мусорного" проєкту на 1,25 млрд фірмі, яка не має досвіду, обладнання та працівників.

"Замість пояснень отримала хамство!!! Це МЕР міста! Як він собі дозволяєте поводити із громадськістю!
Публічна особа має бути готова до гострих питань та серйозних тем, а тут... рівень пацанчика з району!", - написала Берендакова та опублікувала переписку з посадовцем.

Миколаїв (1845) Миколаївська область (2349) блогер (185) Сєнкевич Олександр (229) Миколаївський район (112)
Топ коментарі
+11
Мэр меня как раз не удивил
Ведь он подражает ПРЕЗИДЕНТУ
Это президент ввел моду на ХАМСТВО
Это президент сказал - Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Учите матчасть, пани блогерка!!!!
20.08.2025 15:01 Відповісти
+8
Сєнкєвічь, Арєстовичь, Зєлєнскій - це всі одного розливу...
20.08.2025 15:02 Відповісти
+7
Не заважайте красти.
20.08.2025 14:56 Відповісти
час відповісти є , просто немає часу відповісти по суті
20.08.2025 15:04 Відповісти
І так в кожному місті країни. Цих мерів потрібно було усувати в 2022 році і поставити військові адміністрації. Якщо мер захоче працювати «на блаґа ґорада», як казав бандит Кернес, хай працює. Всю шваль бандитську давно треба було вичистити. Інакше така держава не має сенсу на існування.
20.08.2025 15:06 Відповісти
Їх не треба було СТАВИТЬ, після 2019-го... Бо до того вони себе більш-менш у рамках тримали...
20.08.2025 15:09 Відповісти
Військові адміністрації призначаються та утворюються Президентом України,але й сам сінкевіч входить до шайки зеленського ...
20.08.2025 15:15 Відповісти
вистачає в. кіма. Хоча це два чобота одніє пари
20.08.2025 15:25 Відповісти
Мудак
20.08.2025 15:07 Відповісти
Типовий сиділець на посаді, від «нужних людєй», під патронатом зеленського, з групою осіб в опу!!!! Мародер на крові, має висіти, на місці свого «існування»!!!!
Усі інші теревені, то теліпання обвислою єрундоюб перед очима «насєлєнія»!!! РигоАНАЛИ, це підтвердили, з двічі несудимим уркою!!
20.08.2025 15:14 Відповісти
А він і є "прастой парєнь пацаньчік с района", новоє літцо.
20.08.2025 15:26 Відповісти
Пробачте,але скоро "блогерів" буде більше ніж блох на дворовій собаці А особливо платних.
20.08.2025 15:35 Відповісти
))) диви як воно забазікало, гывно таке..т.т людина задала йому питання, а воно типа вимоги ставить ..гнати це гівно сцаними гончірками, присмоктався до бюджету лисий мандрівник.
20.08.2025 15:43 Відповісти
 
 