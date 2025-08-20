РУС
Конфликт Сенкевича и блогера
"Вместо объяснений получила хамство", - блогер Берендакова о реакции Сенкевича на вопрос о "мусорном" проекте

Александр Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич в грубой форме ответил блогеру, которая просила разъяснить ситуацию с закупкой услуг для "мусорного проекта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила блогер Екатерина Берендакова.

Как отметила блогер, она обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой ответить на несколько вопросов по "мусорному" проекту на 1,25 млрд фирме, которая не имеет опыта, оборудования и работников.

"Вместо объяснений получила хамство!!! Это МЭР города! Как он себе позволяете вести себя с общественностью!
Публичное лицо должно быть готово к острым вопросам и серьезным темам, а тут... уровень пацанчика из района!", - написала Берендакова и опубликовала переписку с чиновником.

сенкевич,берендакова

Автор: 

Мэр меня как раз не удивил
Ведь он подражает ПРЕЗИДЕНТУ
Это президент ввел моду на ХАМСТВО
Это президент сказал - Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Учите матчасть, пани блогерка!!!!
20.08.2025 15:01 Ответить
Сєнкєвічь, Арєстовичь, Зєлєнскій - це всі одного розливу...
20.08.2025 15:02 Ответить
Не заважайте красти.
20.08.2025 14:56 Ответить
Не заважайте красти.
20.08.2025 14:56 Ответить
час відповісти є , просто немає часу відповісти по суті
20.08.2025 15:04 Ответить
І так в кожному місті країни. Цих мерів потрібно було усувати в 2022 році і поставити військові адміністрації. Якщо мер захоче працювати «на блаґа ґорада», як казав бандит Кернес, хай працює. Всю шваль бандитську давно треба було вичистити. Інакше така держава не має сенсу на існування.
20.08.2025 15:06 Ответить
Їх не треба було СТАВИТЬ, після 2019-го... Бо до того вони себе більш-менш у рамках тримали...
20.08.2025 15:09 Ответить
Військові адміністрації призначаються та утворюються Президентом України,але й сам сінкевіч входить до шайки зеленського ...
20.08.2025 15:15 Ответить
вистачає в. кіма. Хоча це два чобота одніє пари
20.08.2025 15:25 Ответить
Мудак
20.08.2025 15:07 Ответить
Типовий сиділець на посаді, від «нужних людєй», під патронатом зеленського, з групою осіб в опу!!!! Мародер на крові, має висіти, на місці свого «існування»!!!!
Усі інші теревені, то теліпання обвислою єрундоюб перед очима «насєлєнія»!!! РигоАНАЛИ, це підтвердили, з двічі несудимим уркою!!
20.08.2025 15:14 Ответить
А він і є "прастой парєнь пацаньчік с района", новоє літцо.
20.08.2025 15:26 Ответить
Пробачте,але скоро "блогерів" буде більше ніж блох на дворовій собаці А особливо платних.
20.08.2025 15:35 Ответить
 
 