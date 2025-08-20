"Вместо объяснений получила хамство", - блогер Берендакова о реакции Сенкевича на вопрос о "мусорном" проекте

Мэр Николаева Александр Сенкевич в грубой форме ответил блогеру, которая просила разъяснить ситуацию с закупкой услуг для "мусорного проекта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила блогер Екатерина Берендакова.

Как отметила блогер, она обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой ответить на несколько вопросов по "мусорному" проекту на 1,25 млрд фирме, которая не имеет опыта, оборудования и работников.

Смотрите: Николаевский водопровод начали заполнять водой. ФОТОрепортаж

"Вместо объяснений получила хамство!!! Это МЭР города! Как он себе позволяете вести себя с общественностью!

Публичное лицо должно быть готово к острым вопросам и серьезным темам, а тут... уровень пацанчика из района!", - написала Берендакова и опубликовала переписку с чиновником.

Читайте: "Мы хотим стать уникальным примером в послевоенном восстановлении", - мэр Сенкевич на международной конференции "Николаев - город на волне"