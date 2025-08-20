"Вместо объяснений получила хамство", - блогер Берендакова о реакции Сенкевича на вопрос о "мусорном" проекте
Мэр Николаева Александр Сенкевич в грубой форме ответил блогеру, которая просила разъяснить ситуацию с закупкой услуг для "мусорного проекта".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила блогер Екатерина Берендакова.
Как отметила блогер, она обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой ответить на несколько вопросов по "мусорному" проекту на 1,25 млрд фирме, которая не имеет опыта, оборудования и работников.
"Вместо объяснений получила хамство!!! Это МЭР города! Как он себе позволяете вести себя с общественностью!
Публичное лицо должно быть готово к острым вопросам и серьезным темам, а тут... уровень пацанчика из района!", - написала Берендакова и опубликовала переписку с чиновником.
Ведь он подражает ПРЕЗИДЕНТУ
Это президент ввел моду на ХАМСТВО
Это президент сказал - Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Учите матчасть, пани блогерка!!!!
Усі інші теревені, то теліпання обвислою єрундоюб перед очима «насєлєнія»!!! РигоАНАЛИ, це підтвердили, з двічі несудимим уркою!!
парєньпацаньчік с района", новоє літцо.